Hitzige Gender-Debatte bei „Höhle der Löwen“ – „Ich glaube: Männer und Frauen“

Eigentlich steht bei „Die Höhle der Löwen“ das Geschäft im Vordergrund. Doch in Folge vier verwandelte sich die Bühne in ein gesellschaftliches Streitgespräch. Statt Zahlen und Deals ging es plötzlich um Geschlechterrollen und die Frage: Wer gehört wohin?

Die 31-jährige Designerin Sanja Zündorf präsentierte ihre Marke „Entzück’ dich selbst“. Ihr Produkt: ein Masturbationssattel, der gezielt die „Kissenreiter*innen“ ansprechen soll. Schon der erste Satz sorgte für Diskussion. „Warum Kissenreiter*innen? Das können ja nur Frauen sein“, fragte Investorin Janna Ensthaler kritisch. Zündorf konterte sofort: „In der Umfrage haben Personen mit Vulva teilgenommen, die sich nicht als Frauen identifizieren.“

„Die Höhle der Löwen“: Investor Thelen kontert mit klarer Meinung

Die Szene sorgte für merkliche Spannung auf den Investorensesseln. Carsten Maschmeyer und Judith Williams hörten interessiert zu, doch Frank Thelen schaltete sich direkt ein. „Ich bin da sehr nah an der Biologie. Ich habe da eine andere Meinung dazu, aber okay. Ich glaube: Männer und Frauen. Aber da gibt es ja verschiedene Ansichten auf der Welt“, erklärte er.

+++ „Auch das noch!“: 98-Jähriger sorgt für Schock-Moment bei „Die Höhle der Löwen“ +++

Zündorf versuchte, Trans-Männer und nicht-binäre Personen einzubeziehen. Doch Thelen blockte ab. „Haken wir das Thema ab“, beendete er das Gespräch. Die Gründerin stimmte nickend zu, wollte den Pitch nicht völlig entgleisen lassen. Ob sich da ein Investor am Ende für den Masturbationssattel gefunden hat?

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Vox zeigt Folgen der 18. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ immer montags ab 20.15 Uhr oder vorab auf RTL+.