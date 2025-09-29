Wutentbrannte Flucht! „Höhle der Löwen“-Star platzt der Kragen

In der „Höhle der Löwen“ kommt es zu einem unerwarteten Eklat. Carsten Maschmeyer, sonst für seine Geduld bekannt, verlässt das Studio.

Auslöser für diesen Schritt ist das Verhalten der Gründer von „Wacky“. Sie präsentieren einen proteinreichen Bio-Snack, der eigentlich überzeugen soll. Zunächst scheint alles nach Plan zu laufen für Daniel, Peter und Gregor.

Erste Irritationen in der „Höhle der Löwen“

Sie haben sogar einen durchtrainierten Markenbotschafter mitgebracht, der die Blicke auf sich zieht. Judith Williams zeigt sich sichtlich begeistert von den Muskeln des Athleten.

Doch nicht nur der Botschafter, auch das Produkt selbst, Bio-Rindfleischsticks ohne Zusatzstoffe, überzeugt zunächst. „Keine Chemie“ befinde sich in den Snacks, ein Argument, das die Investoren aufhorchen lässt.

Doch dann trüben erste Irritationen das Bild. Schon der Name „Wacky“ hätte stutzig machen sollen. Die „Salami“-Taktik bei der Präsentation kommt ebenfalls nicht gut an. Es stellt sich heraus, dass Mitgründer Gregor Inhaber einer Fleischfabrik ist.

Investoren und Gründer nähern sich nicht an

Dies führt zu potenziellen Interessenkonflikten. Frank Thelen äußert Bedenken hinsichtlich der Gesellschafterstruktur. „Du magst der ehrlichste Mensch der Welt sein“, sagt er zu Gregor, unterstellt ihm aber, die Problematik nicht ausreichend durchdacht zu haben.

„Langfristig glaube ich nicht daran“, lautet sein Urteil. Judith Williams fragt irritiert: „Warum greift Ihr nicht stärker an?“ Die Gründer, die 200.000 Euro für zehn Prozent ihrer Firma fordern, wirken plötzlich unsicher.

Plötzlich geschieht das Unfassbare

Peter sagt dann den Satz: „Wir sind hier nicht unbedingt wegen des Geldes.“ Gregor sieht den Auftritt lediglich als „Sparing“. Judith Williams zeigt sich zunehmend pikiert. Schließlich sagt Gregor noch: „Ihr macht für uns ein Coaching.“

An diesem Punkt platzt Carsten Maschmeyer der Kragen. „Wisst Ihr was, Consulting ist vorbei“, schimpft er. „Ihr wollt anscheinend keinen Deal.“ Maschmeyer verlässt die Bühne mit den Worten: „Ich höre mir das nicht länger an, ich bin raus.“

Williams kommentiert den Vorfall mit: „Kann ich verstehen.“ Sie redet den Gründern ins Gewissen, doch das Team kann das Ruder nicht mehr herumreißen. Es kommt zu keinem Deal in der „Höhle der Löwen“.

Nachdem die Gründer das Studio verlassen haben, kehrt Maschmeyer zurück und fasst die Situation zusammen: „Wir sind hier nicht in einer Coach-Sendung, wir sind eine Investorensendung.“ Ein deutliches Statement, das den gescheiterten Auftritt in der „Höhle der Löwen“ treffend beschreibt.