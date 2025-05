„Höhle der Löwen“: Plötzlich muss Judith Williams eingreifen – „Geh mit dir ins Gericht“

In der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ wird regelmäßig um Investments gefeilscht, gepitcht und diskutiert – mit Erfolgsgeschichten, kuriosen Ideen und manchmal auch überraschenden Wendungen.

Was bei den Investoren gut ankommt, entscheidet sich dabei nicht nur am Produkt. Auch der Auftritt zählt – und genau da wurde es in der jüngsten Folge am Montagabend (12. Mai) heikel. Besonders Unternehmerin Judith Williams findet klare Worte.

„Höhle der Löwen“: Judith Williams geht dazwischen

Was bei „Die Höhle der Löwen“ zunächst vielversprechend begann, entwickelte sich rasch zu einer Situation, in der nicht nur das Konzept, sondern auch der Auftritt unter die Lupe genommen wurde. Das Start-up „mo energy systems“ präsentierte eine innovative Lösung für die Energiewende: Solar-Paneele, die nicht nur auf Dächern, sondern auch an Fassaden installiert werden können. Eine smarte Idee mit großem Potenzial.

Doch während der technische Part der Präsentation überzeugte, hakte es beim Rest. Gründer Alexander erklärte ruhig und präzise das Konzept, sein Mitgründer Manuel hingegen geriet ins Straucheln. Nervös, fahrig, mit vielen Versprechern – sein Auftritt sorgte für Stirnrunzeln auf der Löwenbank.

„Höhle der Löwen“: „Geh hart mit dir ins Gericht“

Besonders Judith Williams reagierte bei Gründer Manuel deutlich. „Du brauchst ein Training in Körpersprache“, lautete ihr ehrliches Urteil. Die „Höhle der Löwen“-Jurorin empfahl dem Kandidaten dringend, sich probehalber selbst mit der Kamera aufzunehmen und an sich zu arbeiten. „Geh hart mit dir ins Gericht“, forderte Williams. Kritik, die den Pitch sichtbar aus dem Gleichgewicht brachte.

Auch der aufgerufene Preis sorgte für Gesprächsstoff: 800.000 Euro für zehn Prozent Firmenanteile. Ein hoher Betrag, den die Investoren nicht mitgehen wollten.

Trotz spannender Idee kam es am Ende nicht zum Deal. Immerhin: „Höhle der Löwen“-Star Carsten Maschmeyer zeigte sich offen für Unterstützung über Kontakte.