„Höhle der Löwen“-Star teilt heißes Foto: Fans rasten völlig aus

Der Monat November gehört in Deutschland sicher nicht zu den schönsten Monaten. Mal regnet es, dann schneit es, die Kälte hält langsam aber sicher Einzug.

Da denkt man gerne an den Sommer oder den letzten Urlaub zurück. Dagmar Wöhrl („Höhle der Löwen“) geht es da nicht anders. Die 65-Jährige postet bei Instagram einen Rückblick aus ihrem Urlaub auf den Seychellen. Die Unternehmerin liegt am Strand, trägt einen blauen Bikini und präsentiert ihren schlanken Körper.

„Höhle der Löwen“-Star teilt heißes Bikini-Foto

Dazu schreibt der „Höhle der Löwen“-Star: „Wie schön wäre es, jetzt an einem sonnigen und warmen Ort zu sein, den Sand zwischen den Zehen und das Plätschern des Meeres im Ohr. Im Moment verlangt das graue Wetter uns hier in Deutschland viel ab. Aber ein kurzer Tagtraum und ich bin zurück auf den Seychellen. Wie hebt ihr eure Laune an diesem trüben Tag?“

Die Fans von Dagmar Wöhrl sind begeistert von dem heißen Schnappschuss aus dem Urlaub.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Wow!

Super Foto

Sie wirken absolut authentisch, sympathisch und liebenswert - Kompliment an eine starke Frau mit Unternehmergeist!

Tolles Foto

Die sechste Staffel von „Die Höhle der Löwen“ ging vor Kurzem zu Ende. Doch schon im Frühjahr 2020 sollen neue Folgen über die deutschen TV-Bildschirme flimmern. Sechs Folgen wurden bereits produziert.

Es wird die letzte Staffel mit Frank Thelen sein, der vor wenigen Wochen bekannt gab, die Sendung zu verlassen. Mehr dazu hier>>>

Das ist Dagmar Wöhrl:

geboren am 5. Mai 1954 in Nürnberg, Bayern

sie ist Rechtsanwältin, ehemalige Miss Germany, Ex-Politikerin (CSU) und Unternehmerin

seit der vierten Staffel gehört sie zu den Investoren bei „Höhle der Löwen“

