„Höhle der Löwen“-Star Judith Williams mit emotionaler Botschaft – „Musste schwer schlucken“

Bitte unbedingt lesen! Unsere 13jährige Tochter zeigte mir heute diese Werbung und sagte: „Mama das ist so diskriminierend. Wenn Oma immer solche Werbung gesehen hat, dann haben Frauen wie du Mamas gehabt, die so aufgewachsen sind. Kein Wunder dass Käseblätter böse schreiben, du bist keine gute Mutter.“ Ihr Ausdruck war entsetzt und spürbar mitfühlend. Sie umarmte mich fest und sagte: „Das tut mir so leid.“ Ich schwieg und überlegte tief, was ich kluges antworten könnte um dieses grauenvolle Brainwashing, was soviele Generationen von Frauen hinter sich haben, zu erklären. Sophia hob ihren Kopf und wiederholte die Worte der Werbung. „Eine Frau hat zwei Lebensfragen, was soll ich anziehen und was soll ich backen? Du hast zuviel zum anziehen und backen ohne Backmischung, geht nicht bei dir...also sind wir frei und können uns mit anderen Dingen beschäftigen.“ Nichts musste mehr besprochen werden und ich schluckte schwer. Sie ist 13 Jahre alt und hat ihre wichtigsten Entscheidungen noch vor sich. Das gab mir heute zu denken. Was davon steckt noch in uns? Unsere Mütter sind genau damit aufgewachsen, wie hat das uns beeinflusst? Ich höre immer wieder Frauen dürfen doch heute alles. Die Wirtschaft ist immer noch eine Männer Domäne. Dinner party’s teilen sich in Männergruppen mit den Machern und Frauen die emotionalen Versorger der Familie? Wie stark beeinflussen Gesellschaft, Normen und der Druck der Rollenfindung? Sind wir wirklich schon am Ziel auch zielstrebige Frauen sympathisch und als guteSchwester zu sehen? Oder fühlen wir uns durch erfolgreiche Frauen abgewertet, und schieben sie dadurch zur Kategorie..TOUGH! Ist heute wirklich alles anders? Es gibt immer wieder Kommentare auf meinem Account die sagen, ich soll zu Hause bei meinen Kindern bleiben, was sagt das über unsere Gesellschaft aus und über den Druck unter dem wir alle stehen? Manchmal bin ich deswegen ratlos und frage EUCH nach Antworten und EURER Meinung. Was willst du? Was sind eure echten Erfahrungen und Wünsche für Frauen? @dr.oetker_deutschland was sind heute die zwei wichtigsten Lebensfragen für Frauen? Sisterly hugs eure Judy❤️ #sistergoals #feminism #sisterhood #befreiung #werbung #brainwashing