„Höhle der Löwen“-Star macht trauriges Geständnis – „Wusste, ich werde alleinerziehend sein“

Judith Williams ist bekannt als selbstbewusste und erfolgreiche Investorin aus der „Höhle der Löwen“. Doch in einer aktuellen Folge geschieht etwas Außergewöhnliches: Während des Pitches von Margarete Slim, einer Gründerin im Bereich Kosmetik, kämpft Williams mit den Tränen.

Das Schicksal der Kandidatin erinnerte die Investorin an ihren eigenen schwierigen Weg zum Erfolg. Ihre emotionale Reaktion zeigt, wie tief Judith Williams Berufs- und Lebensweg miteinander verknüpft sind.

„Höhle der Löwen“: Gemeinsamkeiten bewegen Williams

Margarete Slims Geschichte berührt Judith Williams, da sie Parallelen zu ihrer eigenen Vergangenheit sieht. „Ich habe immer ein ganz besonderes inneres Mitgefühl, wenn Frauen da stehen, die die gleichen Probleme hatten oder haben, wie ich sie hatte. Ich kann nachempfinden, wie es ist, mit nichts anzufangen“, erklärt sie im Interview mit RTL. Beide Frauen mussten ohne finanziellen Rückhalt und Sicherheit ihr Unternehmen aufbauen – gestützt nur durch ihren Glauben an sich selbst und ihre Geschäftsideen.

Judith Williams erinnert sich an die entscheidende Phase ihres Lebens, als sie sich entschloss, ein eigenes Kosmetikunternehmen zu gründen. „Meine Geschichte war, dass ich viele verschiedene Kosmetikmarken groß machen durfte und irgendwann mal gesagt habe: Soll ich das nicht auch für mich machen?“ Doch der Weg war steinig. Die Unternehmerin gesteht: „Und zum gleichen Moment, als ich sehr mutig sein musste – meine Firma gründen, mein Geld investieren, quasi dastehen und nicht wissen: Wird es erfolgreich oder sitze ich morgen auf der Straße? – bin ich schwanger geworden und wusste, ich werde alleinerziehend sein.“

Familie als größter Halt

Auch wenn Judith Williams die Herausforderungen der Selbstständigkeit alleine bewältigen musste, hatte sie emotionale Unterstützung. Ihre Familie stand immer an ihrer Seite: „In dieser schwierigen Zeit haben meine Eltern mir unglaublich viel Halt gegeben und vor allem meine Schwestern. Deswegen: Familie steht für mich an erster Stelle und das wird immer so sein.“ Über den Vater ihrer ersten Tochter hat Judith Williams bis heute nicht öffentlich gesprochen, betont jedoch die Bedeutung ihres familiären Rückhalts.

Heute hat Judith Williams vieles erreicht, was sie sich einst erträumt hat. Als erfolgreiche Geschäftsfrau, zweifache Mutter und Ehefrau des Schauspielers Alexander-Klaus Stecher lebt sie ein erfülltes Leben. Ihre Teilnahme bei der „Höhle der Löwen“ gibt ihr die Möglichkeit, andere Gründer zu unterstützen und sie auf ihrem Weg zu ermutigen. Ihre emotionale Reaktion zeigt, dass Erfolg oft von persönlicher Stärke und Unterstützung begleitet wird.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.