„Höhle der Löwen“: Judith Williams wird deutlich – „Es ist keine Option“

Sie ist eine der bekanntesten Unternehmerinnen Deutschlands und inspiriert ganze Generationen: Judith Williams. Die in Deutschland geborene US-Amerikanerin erlangte als Investorin der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ Bekanntheit. Hier verhilft sie unter anderem gemeinsam mit Carsten Maschmeyer jungen Unternehmern zu beruflichen Erfolgen. Im Jahr 2018 bewies die 52-Jährige ihr Tanztalent in der elften Staffel der RTL-Show „Let’s Dance“ und belegte den zweiten Platz.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Williams private Einblicke aus ihrem Alltag und die ein oder anderen Beauty-Tipps mit ihren 200.00 Followern. Mit ihrem neusten Beitrag möchte die HSE24-Moderatorin jungen Menschen Mut machen.

Judith Williams mit wichtigem Appell

Judith Williams hat alles erreicht, was man als Unternehmerin anstreben könnte. An der Spitze der Karriereleiter angekommen, möchte die Moderatorin ihr Wissen nun an die jüngere Generation weitergeben. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie einen Ausschnitt aus der Talkshow „Riverboat“ des Senders MDR, in der sie zuletzt zu Gast war.

Williams richtet folgende Worte an ihre Community: „Ich möchte jedem da draußen, der Träume hat, vielleicht ein bisschen die Hoffnung aufgegeben hat und nicht die perfekte schulische Ausbildung hat, sagen: Du hast ganz viel in dir. Ich habe kein BWL studieren können. Ich habe von zu Hause kein Geld mitbekommen, um die Firma zu gründen. Ich kann nur sagen: Blühe, wo du gepflanzt bist. Tu dein Bestes, glaube an dich selbst. Es ist keine Option, die Hoffnung, aufzugeben. […], du kannst was, es liegt nur in dir.“ Diese Worte der Motivation scheinen Williams sehr am Herzen zu liegen, es folgt ein tosender Applaus der Studio-Gäste.

Auch die Fans der Unternehmerin fühlen sich von Williams Worten inspiriert. Unter dem Beitrag des „Höhle der Löwen“-Stars häufen sich die positiven Rückmeldungen. Ein Follower kommentiert: „Liebe Judith du bist großartig! Was du alles in deinem Leben geschafft hast und du bist so ein tolles Vorbild für junge Menschen“ und auch ein weiterer Fan scheint diese Worte gebraucht zu haben: „Was für schöne, motivierende und inspirierende Worte. Danke!“ Über so viel positive Resonanz freut sich der Fernsehstar sicherlich.

Wer Judith Williams nun in Aktion sehen möchte, schaltet montags um 20:15 Uhr die „Höhle der Löwer“ bei VOX ein.