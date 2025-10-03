„Höhle der Löwen“-Star gewährt Einblicke hinter die Kulissen – „Während alle auf mich warten“

In der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ geht es normalerweise um knallharte Business-Pitches, große Investitionen und millionenschwere Deals. Doch abseits der Kameras beweist Investorin Judith Williams, dass sie nicht nur als Unternehmerin, sondern auch als Entertainerin eine gute Figur macht. Während ihre Kollegen noch in konzentrierter Stimmung sind, sorgt die 54-Jährige hinter den Kulissen für beste Laune – mit einer spontanen Tanzeinlage.

In einem Instagram-Reel, das sie selbst veröffentlichte, tanzt Judith Williams lachend durch die Flure des Studios. „Während alle am Set auf mich warten“, kommentiert sie augenzwinkernd das Video. Egal, wer ihr über den Weg läuft: Judith zieht ihre Moves souverän durch – und bringt damit nicht nur die Crew, sondern auch ihre Fans zum Schmunzeln.

„Höhle der Löwen“-Jurorin: Von „Let’s Dance“ zurück ins Rampenlicht

Dass Judith Williams Rhythmus im Blut hat, ist kein Geheimnis. Schon 2018 bewies sie bei der RTL-Show „Let’s Dance“ ihr Können auf dem Parkett. Damals schaffte es die Unternehmerin bis ins Finale und belegte am Ende den zweiten Platz – nur Ingolf Lück war noch besser. Ihr aktueller Tanzclip zeigt: Verlernt hat sie seitdem ganz sicher nichts.

+++ Freche Forderung in der „Höhle der Löwen“ – „Ging in die Hose“ +++

Während ihre Kolleginnen und Kollegen bei „Die Höhle der Löwen“ auf den nächsten Pitch warten, nutzt Judith die Zeit offenbar, um sich warmzutanzen – oder einfach, um für gute Stimmung zu sorgen. Und genau diese Mischung aus Professionalität und Lockerheit lieben ihre Fans an ihr.

Fans feiern Judith Williams lockere Art

In den Kommentaren unter dem Reel häufen sich die Komplimente. Viele loben Judith Williams für ihre „Energie“ und ihre „positive Ausstrahlung“. Auch ihr pinkfarbenes Outfit sorgt für Begeisterung. Andere schreiben schlicht, wie „sympathisch“ sie die Investorin finden.

Judith selbst nimmt es mit Humor – und zeigt damit einmal mehr, dass in der oft ernsten Welt der TV-Investments auch Platz für Leichtigkeit ist. Ihre „löwenstarke Performance“ sorgt so nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch hinter den Kulissen für ein echtes Highlight.

Die 18. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ flimmert immer montags zur Primetime um 20.15 Uhr über die TV-Bildschirme.