„Höhle der Löwen“-Star Judith Williams durchlebte schwere Zeiten – „Hat mich für mein Leben geprägt“

Judith Williams ist das Gesicht der Vox-Erfolgssendung „Die Höhle der Löwen“ – und eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen Europas. Doch ihr Weg an die Spitze begann mit einem schweren Schicksalsschlag. Nachdem die Tochter eines Opernsängers mit 24 Jahren einen gutartigen Tumor diagnostiziert bekommen hatte, musste sie ihre Karriere als Sängerin aufgeben. Die Medikamente retteten ihre Gesundheit, nahmen ihr aber die Stimme – und zwangen sie, ihr Leben komplett neu zu gestalten.

Ohne Gesang und mit finanziellen Sorgen nahm Williams einen Job als Empfangsdame in einem Fitnessstudio an. Dort fand sie ihr Talent für den Verkauf. „Ich wusste genau, welches Produkt ich wem anbieten konnte“, sagt sie heute. Ihr Verkaufstalent sprach sich herum – und auf den Rat einer Freundin bewarb sie sich beim Teleshopping-Sender QVC. Die erste Bewerbung wurde abgelehnt, beim zweiten Versuch bekam sie den Job und lernte in Philadelphia, wie man mit Leidenschaft und Strategie verkauft.

Judith Williams: Vom Tresen zur Teleshopping-Queen

2007 gründete Judith Williams ihr eigenes Unternehmen „Judith Williams Cosmetics“. Ihr Motto: „Wir verkaufen keine Produkte, sondern Emotionen.“ Heute kontrolliert sie über 80 Prozent der Anteile an „Cura Cosmetics“, beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende – 79 Prozent davon Frauen – und erzielt mit über 1.000 Artikeln jährlich einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. 20 Länder gehören inzwischen zu ihrem Exportmarkt, jährlich kommen rund 250 neue Produkte auf den Markt. Das berichtet unter anderem die „Bild„.

Seit 2014 ist Williams fester Bestandteil von „Die Höhle der Löwen“ bei Vox und gilt als dienstälteste Investorin der Show. Mit ihrer „Start Now Consulting GmbH“ begleitet sie über 20 Start-ups und will dabei stets nahbar bleiben. Sie sagt: „Alle Gründer haben meine persönliche Handynummer.“

Erfolg aus Leidenschaft

Was Judith Williams antreibt, ist nicht nur Ehrgeiz, sondern auch Dankbarkeit. „Diese Zeit hat mich für mein Leben geprägt – zu wissen, dass, egal was mir passiert, ich alles schaffen kann“, erklärt sie. Heute steht sie für Disziplin, Mut und unternehmerische Vision. Außerdem ist sie das beste Beispiel dafür, dass aus einem Neuanfang eine Erfolgsgeschichte werden kann.

Ihre Karriere ist dabei weit mehr als nur ein Beispiel für wirtschaftlichen Erfolg – sie ist eine Inspiration. Denn Williams beweist, dass Krisen Chancen sein können und dass Leidenschaft und Durchhaltevermögen die Basis jedes Erfolges bilden.

Als Unternehmerin, Mutter und Mentorin verkörpert sie heute ein Selbstverständnis, das weit über die TV-Bühne hinausreicht: Judith Williams ist eine Frau, die sich neu erfunden hat und damit Millionen Menschen Mut macht, das Gleiche zu tun.