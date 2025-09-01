„Höhle der Löwen“-Star packt über Deals aus –  „Keiner wollte investieren“

In der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ geht es oft um richtig viel Geld und die Frage, welche Ideen wirklich das Zeug zum Erfolg haben. Kein Wunder also, dass die Investoren ganz genau abwägen, in welche Start-ups sie ihr Vertrauen und ihr Kapital stecken wollen. Doch die Anfänge der Show waren alles andere als reibungslos – sowohl für die Gründer als auch für die Investoren.

Frank Thelen gibt in einem Interview mit dem „Focus“ zu, dass die Pitches zu Beginn noch nicht gerade begeisterten.

„Höhle der Löwen“-Star packt über Deals aus

„In der ersten Staffel waren die Pitches teilweise so schlecht, dass keiner der Löwen investieren wollte“, packt Investor Frank Thelen aus. Dennoch war den Löwen klar, dass das Publikum vor dem Fernseher auf Investments wartete. Kurzerhand schloss Thelen mit seinen damaligen Mit-Löwen Vural Öger und Judith Williams einen Pakt: „Egal was als Nächstes kommt, wir würden investieren.“

Witzigerweise fiel die Wahl dabei auf ein äußerst ungewöhnliches Objekt: Ein Sandsack wurde zum allerersten Investment der Showgeschichte. Zum Glück sind diese Zeiten Geschichten.

„Höhle der Löwen“-Star verspricht viel

Denn für die aktuelle Staffel versprach Thelen in einer Pressemitteilung von RTL vorab: „Die neue Staffel? Für mich die stärkste bisher! Die Löwen kämpfen intensiv um die besten Deals, die Gründer pitchen hart und es werden uns Produkte vorgestellt, die wirklich überraschen. Einige Investments wird man definitiv nicht erwarten.“

++ Auch interessant: Krach bei „Die Höhle der Löwen“: Investoren geraten aneinander ++

Auch bei den weniger erfolgreichen Deals möchte Thelen nicht von Flops sprechen. In der Welt der Start-ups gehöre das Scheitern ebenso dazu und das sollte jedem bewusst sein, der mit dem Gedanken spielt, ein eigenes Unternehmen zu gründen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wer schon länger bei „Die Höhle der Löwen“ einschaltet, dürfte Frank Thelen gut kennen. Von 2014 bis 2019 war er in der Vox-Show zu sehen. Für die diesjährige Staffel ist er endlich als Löwe zurückgekehrt. Gemeinsam mit Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler besetzt Thelen nun also erneut den Investorenstuhl.