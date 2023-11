„Höhle der Löwen“: Diana zur Löwen spricht nach Ausstieg Klartext – „Nur für die Reichweite“

Die VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ ist für viele Menschen ein Highlight im Fernsehprogramm. Bereits seit dem Jahr 2014 kämpfen junge Unternehmer um die Gunst der sogenannten „Löwen“ – prominente Investoren, die Geld und Erfahrungswerte in die vorgestellten Start-ups stecken wollen.

Neben alten Hasen wie Unternehmerin Judith Williams und Kollege Carsten Maschmeyer, nahm Influencerin Diana zur Löwen als Gast-Investorin einen Platz in der zwölften Staffel der Sendung ein. Die Unternehmerin war die jüngste Investorin in der Geschichte der „Höhle der Löwen“. Doch nach nur einer Staffel war Schluss, zur Löwen wurde durch einen anderen Investoren ersetzt. Nun sprach die Influencerin in einem Interview Klartext.

Diana zur Löwen nimmt kein Blatt vor den Mund

In einem aktuellen Interview mit der Zeitung Bild spricht Diana zur Löwen nun erstmals über ihren Ausstieg aus der VOX-Sendung. Das Ende ihrer Teilnahme als Investorin hätte verschiedene Gründe gehabt, viele der teilnehmenden Unternehmen habe die Influencerin bereits zuvor in Berlin gesehen. Zur Löwen führt aus: „Die Unternehmen gehen teilweise nur für die Reichweite in die Sendung, was auch erwünscht ist.“ Spannende Investments macht zur Löwen für gewöhnlich zu früheren Zeitpunkten und auch gerne in Metropolen wie Paris oder München.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Der Unternehmerin habe außerdem eine gewisse Vielfalt in der Sendung gefehlt, gegenüber der Zeitung „Bild“ sagt die 28-Jährige: „Die Themen sind sehr Konsumenten-orientiert, was für eine Fernsehsendung ja auch richtig ist. Aber ich interessiere mich auch für Software-Unternehmen. Ich bin auch in einem Biotech-Unternehmen, das im Bereich Frauen-Gesundheit in die Forschung investiert. Das finde ich in der Sendung einfach nicht.“ Auf ihre Teilnahme an der VOX-Show schaut zur Löwen jedoch positiv zurück, die Unternehmerin hat in der Sendung eine „andere Art der Wertschätzung“ wahrgenommen.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Eine erneute Teilnahme an der Sendung kann sich Diana zur Löwen durchaus vorstellen. Die Unternehmerin freut sich über den positiven Effekt der Sendung: „Es war aber schön, dass man in der Sendung noch mehr junge Menschen motivieren konnte, sich mit Themen wie Innovation zu befassen.“ Ob die Influencerin demnächst wieder als Gast-Investorin zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.