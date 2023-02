Hochzeits-Planer Froonck über Terenzi-Kerth-Hochzeit im TV: „Eine nervliche Anstrengung“

Er ist wohl der bekannteste Weddingplaner und Trau-Redner des Landes: Froonck. Mit seiner eigenen Show „Frank – der Weddingplaner“ feierte der gebürtige Sauerländer riesige Erfolge, organisierte sogar die Traumhochzeit von Marc Terenzi und Sarah Connor.

Nun will Marc Terenzi erneut heiraten. Noch in Australien macht der Boygroupstar seiner Freundin Verena Kerth einen Antrag. Doch wie wird die Hochzeit des Paares wohl aussehen? Weddingplaner Froonck gibt einen exklusiven Ausblick.

Wie könnte die Hochzeit von den beiden aussehen?

Froonck: Sowohl Verena als Münchner Schickeria-Gewächs, Moderatorin und Party-Girl als auch Marc als Boyband-Boy, Musiker und TV-Reality-Star sind etabliert im deutschen Showbiz und kennen sich bestens im Nachtleben aus, sodass ich mir gut eine Party-Style-Wedding vorstellen kann. Zum Beispiel in einem coolen Szene-Club, einem abgerockten früheren Bordell oder einer abgefahrenen Industrie-Location, die dramatisch-überbordend in Gold-Schwarz dekoriert ist.

Aber auch ein kitschiges Märchenschloss würde sehr gut passen. Und warum nicht gleich das Dornröschen-Modell im Disneyland? Schließlich ist Verena auch nur ein Mädchen und Marc gebürtiger US-Amerikaner – die mögen es üppig und over the top.

Ich denke, beide lieben auch den großen Auftritt und in Rollen zu schlüpfen sowie haben Lust am Kostümieren. Weshalb es auch eine Motto-Hochzeit sein könnte. Natürlich nicht gleich die Halloween-Horror-Show. Auf jeden Fall muss der Big Day sexy, sinnlich, extravagant und glamourös sein, mit fantastischen Musik-Acts und vielen, vielen Blumen.

Was wird Verena wohl besonders wichtig sein?

Die Outfits, der Dresscode der Gäste, die Deko und die Party, also das perfekte Entertainment: eine super Live-Band und ein oder zwei Top-DJs. Eine ausgesuchte Cocktailkarte und noble Getränke dürfen auch nicht fehlen!

Könnte man den beiden sogar eine TV-Hochzeit raten, nachdem Marc damit ja bereits Erfahrungen mit Sarah Connor gesammelt hat?

Definitiv! Die beiden sind gerne in der Öffentlichkeit, in TV-Shows und würden sicher auch ihre Fans teilhaben lassen wollen. Es ist dennoch eine große Herausforderung und eine nervliche Anstrengung, wenn alle Welt zu schaut am schönsten Tag! Aber es ist auch eine gute Möglichkeit, eine andere Facette von sich zu zeigen sowie die Liebe und Emotionen mit den Menschen zu teilen. Diesen besonderen Kick, gerade wenn die Hochzeit live wäre, lieben die beiden bestimmt.

Welches Kleid könnten Sie sich für Verena vorstellen?

Es muss sexy und extravagant sein! Eine Mermaid, die ihre tolle Figur betont, wäre perfekt. Verena ist groß und kann gut etwas Enganliegendes tragen. Für den Glamour-Faktor mit Strasssteinen und Perlen bestickte Tattoo-Spitze, für den erotischen Touch ein super tiefes Dekolleté vorne oder am Rücken. Oder auch ein aufregender Schlitz – top aktuell. Da kenne ich die passenden Designer.

In welcher Preisklasse wird sich die Hochzeit der beiden wohl bewegen?

Das hängt natürlich von der Größe des Festes ab, also der Gästeanzahl und der Dauer, also der Anzahl der Tage, die gefeiert wird. Die Promis und viele meiner Kunden bevorzugen meist ein Wochenende, um genug Zeit zu haben und ausgiebig diesen besonderen Anlass zu genießen. Außerdem spielen der Ort und die Location eine große Rolle: Die Kosten an der Côte d’Azur oder auf Sardinien sind andere als in München oder Berlin. Und das Château oder 5*-Hotel kostet deutlich mehr als ein Nachtclub.

Welcher Ort wäre wohl angebracht?

Da muss ich die zwei noch einmal befragen, wo sie Qualitytime zusammen verbracht haben. Ein Ort mit gemeinsamer Story und besonderen Erinnerungen ist immer perfekt für das Fest der Liebe. Ansonsten gibt es in ihren beiden Heimatregionen – Münchner Raum und Süddeutschland – tolle Locations und Schlösser. Im Ausland kann ich mir das Moulin Rouge in Paris oder eine coole Villa auf Ibiza vorstellen.

