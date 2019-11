Hochzeit: Paar will Torte anschneiden – dann kommt's zum Eklat

DAS gab es wirklich noch nie!

Bei der Vox-Sendung „4 Hochzeiten und eine Traumreise“ ist es zu einem Riesen-Skandal gekommen – eines der Paare hat sich nur Stunden nach der Trauung wieder getrennt! Aber der Reihe nach...

Hochzeit: Paar will Reise gewinnen, doch dann eskaliert alles

Petra und Alex wollen eine Traumreise gewinnen, nehmen als Kandidaten an der Sendung teil. Die Folge vom 30. Oktober beginnt so wie immer: Das Paar stellt sich vor, erzählt, wie es sich kennengelernt hat, spricht aufgeregt über erste Details ihrer Hochzeit. Auch die standesamtliche Trauung verläuft völlig normal, die beiden geben sich das „Ja“-Wort, sind frisch verheiratet.

Was dann aber auf der anschließenden Hochzeit passiert – ein beispielloses TV-Drama!

Wedding-Planner Froonck kommentiert die Sendung. Er hat sich über Alex' Verhalten sichtlich fremdgeschämt. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

„4 Hochzeiten und eine Traumreise“: Eklat bei Vox-Sendung!

Braut Petra hatte extra für ihren Alex eine Hochzeitstorte in Fußball-Form besorgt. Vor dem romantischen Durchschneiden bemerkt Alex aber, dass das Messer fehlt.

Eigentlich kein Grund zum Ausrasten, aber: Alex war sichtlich angetrunken, hat sich vor Wut nicht mehr eingekriegt und einen Peinlich-Auftritt geliefert. Er blafft seine Petra an: „Was soll das? Wir haben kein Messer! Das ist eine Frechheit!“ Als ihm dann das Messer gebracht wird, gibt er das Petra weiter, sagt: „Mach Du das! Jetzt ist's bei mir vorbei!“

Es wird aber noch peinlicher, denn Alex fängt plötzlich an, mit anderen Frauen eng umschlungen zu tanzen. Fremdschämen pur! Das sieht auch Petra so - sie bricht die Hochzeit ab, schickt die Gäste heim.

Zum Finaltag der Sendung kommt sie dann ohne Alex, dafür in Begleitung ihres besten Freundes. Der Grund: Nur wenige Stunden nach der Trauung hat sie sich von Alex getrennt. Trotzdem habe sie in der Sendung Spaß gehabt, viele tolle Menschen kennengelernt. Ihren Ex Alex allerdings wohl von der falschen Seite... (mg)