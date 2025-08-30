Hochzeit von Leyla und Mike Heiter in Gefahr? Albtraum wird wahr: „Könnte heulen!“

Nach der standesamtlichen Trauung am 5. Juli steht für Leyla und Mike Heiter die große Trauung an der malerischen Amalfiküste an. Am 30. August können tausende Zuschauer über einen Livestream die Traumhochzeit in Italien mitverfolgen. Die rund 150 Gäste, zu denen auch zahlreiche Reality-Stars gehören, sind entweder schon vor Ort oder bereits auf dem Weg.

Doch nur einen Tag vor der großen Hochzeit scheint alles schief zu laufen. In ihrer Instagram-Story teilt Leyla Heiter ein paar Einblicke – die Braut ist kurz davor, in Tränen auszubrechen.

Leyla Heiter den Tränen nahe

„Ich könnte richtig heulen. Beim Transport sind einfach zwei Kleider beschädigt. Es wird gerade versucht die zu fixen und ich hoffe, das funktioniert, denn ansonsten ist es die reinste Katastrophe“, berichtete die Braut. Zu dem Zeitpunkt ahnte sie jedoch noch nicht, dass das Schlimmste noch vor ihr stehen würde.

Denn kurze Zeit später steht sie auf einem Balkon, während es stark regnet. Dabei soll ihre Zeremonie doch unter freiem Himmel und bei Sonnenschein stattfinden – so der Plan. „Wir hatten bis zur letzten Sekunde gehofft, dass es nicht regnen wird – und es regnet viel mehr als gedacht“, gesteht die 29-Jährige. „Wir haben richtig gepokert, weil wir gehofft haben, dass es nicht regnet. Ich heule gleich“, so die verzweifelte Influencerin.

Fällt die Hochzeit ins Wasser?

Das Problem: Erst einen Tag zuvor hätte das Ehepaar schriftlich zugesichert, dass sie auf eigene Gefahr auf ein Zelt verzichten. „Weil wir dachten, morgen wird es nur ein bisschen nieseln, aber das hier ist schon komplett krank“, erklärt Leyla, deren Nerven langsam blank liegen. Jetzt wäre eine Änderung nicht mehr möglich, denn der Zeltaufbau erfordere drei Tage.

Weitere News:

Leyla und Mike Heiter haben für ihre Traumhochzeit im Vorfeld keine Kosten und Mühen gescheut. Wie sie bereits in ihren Instagramstories verraten haben, haben sie ihr Budget um ein Vielfaches überstiegen als sie eigentlich geplant hatten. Kein Wunder, dass sie sich da auch wünschen, dass alles nach ihren Vorstellungen läuft. Aber vielleicht spielt der Wettergott ja pünktlich zur Zeremonie doch noch mit.