„Hochzeit auf den ersten Blick“: Kriminalpolizist aus Gelsenkirchen schreibt vor Trauung Brief – die Reaktion der Braut ist eindeutig

Für Norbert aus Gelsenkirchen soll es der schönste Tag im Leben werden. Der 59-Jährige wagt das große Abenteuer „Hochzeit auf den ersten Blick“. Er wird seine Braut erst vor dem Traualtar das erste Mal kennenlernen. So lautet schließlich das Konzept der Sat.1-Kuppelshow. Und der Kriminalpolizist ist mehr als aufgeregt.

Auch seine zukünftige Frau Wiebke ist vor dem großen Moment emotional, vergießt bereits erste Tränen. Doch wird es zwischen dem Ruhrpottler und der Rendsburgerin (Schleswig-Holstein) bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ den Wow-Moment geben?

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Emotionaler Brief rührt zu Tränen

Bei der Sat.1-Sendung schmeißen sich die Paare ins Hochzeitsabenteuer. (Symbolfoto) Foto: imago images / localpic

„Ich war von Anfang an vom Konzept von Hochzeit auf den ersten Blick überzeugt“, erzählt Norbert in der Sat.1-Sendung immerhin vorab. Und weil er so happy ist, schreibt er seiner Unbekannten einen Brief, in dem er seine Gefühle offenbart und seinen Wunsch, diesen Weg gemeinsam gehen zu wollen. Und schon fließen die nächsten Tränen bei Wiebke.

----------------------------

„Hochzeit auf den ersten Blick“ – Das ist Norbert:

Alter: 59

Herkunft: Gelsenkirchen

Beruf: Polizeibeamter bei der Kripo

Single seit: etwa 4 Jahren

Hobbies: Spazierengehen mit dem Hund, Fahrradfahren, Freunde treffen

----------------------------

Doch auch der Kriminalpolizist ist aufgeregt, kann seine Tränen nicht zurückhalten, als Wiebke ihm vorab eine kurze Nachricht mit Schokolade schickt.

Gleich gibt's bei #HochzeitAufDenErstenBlick das nächste Blind Date auf dem Standesamt! Ob bei Norbert und Wiebke wohl der Blitz einschlägt? #HadeB pic.twitter.com/L6tLKQlXAC — SAT.1 (@sat1) November 11, 2020

Und dann ist es soweit: Der Tag der Hochzeit. Gleichzeitig ist es auch der Tag ins Unbekannte.

Als der „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidat seine Braut schließlich zum ersten Mal sieht, kommen ihm sofort die Tränen, er ist fast sprachlos, bringt nur ein leises „Hi“ hervor. „Als sie auf mich zukam, dachte ich nur Sechser im Lotto.“ Und Wiebke? „Ich bin begeistert“, sagt sie völlig aufgeregt.

----------------------------

„Hochzeit auf den ersten Blick“ – Das ist Wiebke:

Alter: 52

Herkunft: Nähe Rendsburg

Beruf: Hochbauingenieurin der Architektur im öffentlichen Dienst

Single seit: ca 4. Jahren

Hobbies: Sport, Reiten, Zeit in der Natur verbringen, ihr Garten, schnelle Autos

----------------------------

Optisch passt es bei den beiden schon mal. Auch charakterlich scheint es zumindest auf der Humor-Ebene zu passen. Eine gute Voraussetzung also, den Bund der Ehe einzugehen? Als die Standesbeamtin Norbert und Wiebke die entscheidende Frage stellt, antworten beide mit ja. Der erste Kuss folgt auch sofort und ist, wie Norbert sagt, „explosiv“.

----------------------------

----------------------------

Jetzt wird sich zeigen, ob der Gelsenkirchener und die Rendsburgerin auch nach näherem Kennenlernen als Eheleute eine gemeinsame Zukunft haben. (jhe)

Die ganze Folge kannst du bei Joyn noch mal sehen. „Hochzeit auf den ersten Blick“ läuft ansonsten immer mittwochs um 20.15 Uhr bei Sat.1.