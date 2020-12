„Hochzeit auf den ersten Blick“ (Sat.1): Frau will Scheidung – als sie den Grund nennt, bleibt den anderen die Spucke weg

Es ist ein Experiment. Ein Experiment, bei dem Menschen sich blind auf die Ehe einlassen, die Partnerwahl einer Gruppe aus Experten überlassen und völlig unvorbereitet vor den Traualtar treten, ohne ihr Gegenüber jemals zuvor gesehen zu haben.

Das ist das Konzept in der Sat-1-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“. Doch nicht immer funkt es zwischen den Eheleuten, die auf eine harte Probe gestellt werden.

So geschehen beim „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paar Daniela (28) und René (28).

„Hochzeit auf den ersten Blick“ (Sat.1): Paar lässt sich scheiden – der Grund ist abstrus

Am Final-Tag der Sendung, nachdem die Kandidaten zuvor Flitterwochen und Alltag erlebten, kommt es am Mittwochabend zur großen Entscheidungsfrage: Wollen die Eheleute weiterhin verheiratet bleiben oder doch die Scheidung?

--------------------------

Das ist die Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick“:

„Hochzeit auf den ersten Blick“ ist eine Doku-Soap von Sat.1

Die Sendung wird seit 2014 ausgestrahlt

Das Konzept basiert auf dem des dänischen Vorgängers „Gift Ved Første Blik“

Ein Expertenteam stellt mehrere Pärchen zusammen, die bei ihrem ersten Treffen standesamtlich heiraten

Anschließend wird das Leben der frisch verheirateten Paare begleitet

Nach sechs Wochen müssen die Ehepaare entscheiden, ob sie sich scheiden lassen oder zusammenbleiben wollen

Bis heute sind fünf der Paare, die sich in der Sat.1-Show kennengelernt haben, noch immer verheiratet

--------------------------

Für Daniela steht fest: Sie will sich von René trennen, kann ein Miteinander mit ihrem Mann nicht länger ertragen. In der Expertenrunde versucht sie ihren Entschluss genauer zu erklären. Doch was sie dann raushaut, überrascht wirklich alle. „Optisch fing es schon in der Hochzeitsnacht an, wo er mich mit einem Schlafanzug empfangen hat!“, so die 28-Jährige.

Sie sind die Experten bei „Hochzeit auf den ersten Blick“: Beate Quinn, Sandra Köhldorfer und Markus Ernst. Foto: SAT.1/Benedikt Müller

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Experten fassungslos

Ihren Entschluss, die Scheidung von René zu wollen, traf sie allerdings am Bahnhof. „Das mit dem Bahnhof war der entscheidende Punkt. Ich habe den Part übernommen zu fragen, ob das der richtige Zug ist. Mein Rücken wurde nicht gestärkt und ich wurde nicht an die Hand genommen!“ Aha, weil ER nicht nach dem Zug gefragt hat, will SIE also die Scheidung.

Für die anderen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paare, die das ganze Gespräch über einen Bildschirm mitverfolgen können, und auch für die Paartherapeuten ein unvorstellbarer und nicht nachvollziehbarer Grund. Sie können die Kandidatin nur fragend und sprachlos anschauen. Ehemann René ist sowieso ratlos – er wartet immer noch auf eine richtige Erklärung von seiner Frau.

--------------------------

Doch die gibt sie ihm in der Sendung nicht mehr. Stattdessen fallen Tränen, Daniela verlässt sogar den Raum, um sich auszuheulen. Zu retten ist diese Ehe wohl definitiv nicht mehr.