„Hochzeit auf den ersten Blick“ (Sat.1): Funkstille bei Emily und Robert – droht jetzt die Scheidung? „Sehr quälend auf Dauer“

Nicht immer finden die Paare bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ die Liebe fürs Leben. Auch Emily scheint Zweifel an ihrer Ehe mit Robert zu haben.

Das hatten sich Emily und Robert anders vorgestellt. Zwischen dem „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidaten herrscht plötzlich Funkstille.

Statt ihren Ehemann zu vermissen und am liebsten jede freie Minute mit ihm zu verbringen, distanziert sich Emily von ihm. Ist das Experiment „Hochzeit auf den ersten Blick“ damit gescheitert?

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Emily distanziert sich von Robert

In der Sat.1-Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ wurden Emily und Robert füreinander ausgewählt. Das Experten-Team hat große Hoffnung in sie gesteckt. Am Anfang knisterte es gewaltig zwischen dem Meister für Luftfahrttechnik und der Kauffrau für Gesundheitswesen.

Doch nach den romantischen Flitterwochen scheinen die Gefühle abgeflaut zu sein. Robert versteht die Welt nicht mehr. In der sechsten Folge geben die Brünette und ihr Gatte ein Liebes-Update.

--------------------------

Das ist „Hochzeit auf den ersten Blick“:

„Hochzeit auf den ersten Blick“ ist eine Doku-Soap von Sat.1

Die Sendung wird seit 2014 ausgestrahlt

Das Konzept basiert auf dem des dänischen Vorgängers „Gift Ved Første Blik“

Ein Expertenteam stellt mehrere Pärchen zusammen, die bei ihrem ersten Treffen standesamtlich heiraten

Anschließend wird das Leben der frisch verheirateten Paare begleitet

Nach sechs Wochen müssen die Ehepaare entscheiden, ob sie sich scheiden lassen oder zusammenbleiben wollen

Bis heute sind fünf der Paare, die sich in der Sat.1-Show kennengelernt haben, noch immer verheiratet

--------------------------

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Droht die nächste Scheidung?

„Wir haben beim letzten Mal besprochen, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben wollen. Hauptsächlich durch Whatsapp, das war unser Plan“, schildert Emily ihre Lage. Doch mehr als ein paar Textnachrichten soll es nicht gegeben haben.

Eine große Enttäuschung für Robert. Nicht mal für ein gemeinsames Telefonat soll es gereicht haben. „Wir hatten eigentlich keinen Kontakt seit dem letzten Wochenende“, berichtet der Hamburger. Für ihn sei die Situation „sehr quälend auf Dauer“. Bedeutet dies das Ende von Emily und Robert?

--------------------------

--------------------------

Emily mit klaren Worten: Sie liebt Robert einfach nicht

Emily scheint sich jedenfalls sicher zu sein: „Natürlich habe ich Robert gerne, aber es ist eben nicht dieses Verliebtsein.“ Sie vermisse ihn einfach nicht und selbst als sie sich nach langer Zeit bei einer Bootsfahrt zum ersten Mal wiedersehen, fehlt ihr das Kribbeln im Bauch. Die 25-Jährige sehe keine Gemeinsamkeiten mehr zwischen Robert und ihr.

Ob das Ehepaar noch eine Zukunft hat, werden wir im Finale am 23. Dezember erfahren.

„Hochzeit auf den ersten Blick“ läuft mittwochs um 20.15 Uhr bei Sat.1.