Nach der Trauung und Hochzeitsfeier folgt die erste gemeinsame Nacht des Ehepaares. Was „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidatin Emily sich darunter wohl vorstellt? (Symbolbild)

Hochzeit auf den ersten Blick: So stellt sich Emily die erste Nacht mit Robert vor

Einer fremden Person das Ja-Wort zu geben, erscheint für die meisten Menschen sicherlich unvorstellbar. Doch bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ geschieht genau das.

Doch was passiert, wenn die offizielle Zeremonie der Hochzeit vorbei ist und die Paare, die sich erst seit wenigen Stunden kennen, plötzlich allein zu zweit sind?

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Erster Kuss nach wenigen Minuten

Am Montag startete „Hochzeit auf den ersten Blick“ in die nächste Runde. In der ersten Folge der neuen Staffel heirateten die 25-jährige Emily und der 35-jährige Robert.

Die beiden fanden sich sofort anziehend. Ihre Eheschließung besiegelten sie bereits mit einem Kuss – dabei kannten sie sich erst wenige Minuten. Auch während der Feier mit ihren Familien zeigen sich die zwei Fremden total verliebt.

Ein zufriedenstellendes Ergebnis für Sexualtherapeutin Beate Quinn: „Immer ein tolles Zeichen ist, wenn die Paare gleich körperlich werden. Also wenn sie gleich körperliche Nähe suchen und diese auch zulassen.“

Das ist „Hochzeit auf den ersten Blick“:

„Hochzeit auf den ersten Blick“ ist eine Doku-Soap von Sat.1

Die Sendung wird seit 2014 ausgestrahlt

Das Konzept basiert auf dem des dänischen Vorgängers „Gift Ved Første Blik“

Ein Expertenteam stellt mehrere Pärchen zusammen, die bei ihrem ersten Treffen standesamtlich heiraten

Anschließend wird das Leben der frisch verheirateten Paare begleitet

Nach sechs Wochen müssen die Ehepaare entscheiden, ob sie sich scheiden lassen oder zusammenbleiben wollen

Bis heute sind fünf der Paare, die sich in der Sat.1-Show kennengelernt haben, noch immer verheiratet

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Expertin: „Es gab nicht nur einen Kuss“

Im Fall von Emily und Robert schien es da überhaupt keine Hemmungen gegeben zu haben. „Bei diesen beiden hat man gesehen, es gab nicht nur einen Kuss, sondern es gab mehrere. Es gab Händchenhalten. Es gab Berührungen, die schon emotional waren“, berichtete Beate Quinn.

Da haben sich nicht nur die Sat.1-Zuschauer gefragt: Wie wird es wohl in der Hochzeitsnacht zwischen den beiden weitergehen? Schließlich schien es zwischen Emily und Robert sofort zu funken.

DAS erwartet Braut Emily von der Hochzeitsnacht

Die Eltern des Brautpaares hatten da schon so eine Ahnung: „Die werden nicht zum Schlafen kommen heute Nacht.“ Doch Emily stellte sich etwas ganz anderes von ihrer ersten Nacht mit Robert vor.

„Ich erwarte von der Hochzeitsnacht, dass wir auf jeden Fall uns ganz viel zu erzählen haben. Ich hoffe auch, dass wir ein bisschen Schlaf bekommen, weil ich bin wirklich sehr, sehr müde“, erklärte die Brünette. Ob es dabei geblieben ist, erfahren wir wohl in der nächsten Folge.

„Hochzeit auf den ersten Blick“ läuft mittwochs um 20.15 Uhr bei Sat.1.