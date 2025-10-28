„Hochzeit auf den ersten Blick“ feiert Premiere – DAS gab es noch nie

Die Suche nach der wahren Liebe beschäftigt jeden Mensch an dem ein oder anderen Punkt in seinem Leben. Für gewöhnlich begeben sich Singles auf die Suche nach einem Partner, indem sie sich bei Dating-Apps anmelden oder im Freundeskreis Ausschau halten. Doch jedes Jahr lässt sich eine Handvoll Liebeswillige auf ein ganz besonderes Sozialexperiment ein. Denn bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ wird geheiratet, ohne den Zukünftigen vorher gesehen zu haben.

Die Sat.1-Sendung begeistert bereits seit dem Jahr 2014 Millionen von Zuschauern. Doch in der aktuellen Staffel dürfen sich Zuschauern über eine absolute Premiere freuen.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Endlich ist es soweit

Am Dienstagabend (28. Oktober) zeigt Sat.1 die zweite Folge der zwölften Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“. Und besonders eine Premiere erregt in dieser Episode Aufmerksamkeit. Denn das erste Mal in fast zwölf Jahren der Hit-Serie tritt ein gleichgeschlechtliches Paar vor den Traualtar. Marc und Marco wurden von den Experten gematcht und werden im besten Fall heiraten ohne sich jemals zuvor gesehen oder gehört zu haben.

Die freudige Botschaft über das geglückte Matchmaking überbrachten die Experten Marco während einer Botox-Behandlung. Die Freude über diese Nachricht war dem jungen Mann dennoch anzusehen. Und auch Marc kann den großen Tag kaum noch erwarten. Es mag Schicksal sein, denn beide Männer suchen sich im voraus unabhängig voneinander Hochzeitsanzüge in Grüntönen aus. Doch kurz vor dem großen Moment, der Trauung, packt Marc plötzlich die Angst.

Gleichgeschlechtliches Paar tritt vor den Traualtar

Dann ist der große Tag endlich gekommen. Doch Marc wird von Panikschüben gequält und gesteht: „Es gab schon Mental Breakdowns in den vergangenen Tagen.“ Doch kurz bevor er vor den Traualtar tritt und die Familie seines Zukünftigen kennenlernt, kann der Musical-Darsteller nicht mehr aufhören zu weinen und zu zittern. Dann gibt er sich jedoch einen Ruck und betritt den Saal. Mit den Anwesenden versteht er sich sofort blendend.

Und als sein Match Marco dann den Raum betritt, fallen alle Sorgen von Marc ab. Die beiden Männer umarmen sich und scheinen sofort eine Verbindung zu spüren. Im Interview schwärmt Marc: „Ich war hin und weg! (…) Es war ein magischer Moment!“ Und auch Marco ist von seinem bis zu diesem Zeitpunkt unbekannten Zukünftigen begeistert und bekräftigt: „Mein erster Eindruck war, dass er schöne Augen hat. Das Outfit hat mir gefallen. Es war generell alles einfach wow.“

Die Experten scheinen genau die richtige Entscheidung getroffen zu haben, denn Marc und Marco geben sich tatsächlich das Ja-Wort und tauschen ihre Ringe aus. „Hochzeit auf den ersten Blick“ hat also ein weiteres Mal funktioniert. Wie es mit dem ersten gleichgeschlechtlichen Paar der Sendung weitergeht, werden wohl die nächsten Folgen zeigen.