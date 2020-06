„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke wird plötzlich todernst – „Er ist der falscheste...“

Wir merken eine Veränderung und „Heute Show“-Moderator Oliver Welke auch. Seine Sendung beginnt er mit den Worten „So zum Reinkommen mal die gute Nachricht: Wir beginnen die Sendung mal nicht mit Corona.“ Denn in der „Heute Show“ (ZDF) dominiert ein Thema: Der Tod von George Floyd.

Darüber spricht nur die „Heute Show“, sondern die ganze Welt. Die brutale Polizei-Attacke gegen den afroamerikanischen George Floyd löste in den USA eine Protest-Welle aus. Hier liest du mehr <<<

„Heute Show“: Trump gießt Öl ins Feuer

„Heute Show“-Moderator Oliver Welke bezeichnet den Vorfall als „modernen Lynch-Mord.“ Dabei schießt er vor allem gegen US-Präsident Donald Trump. „Er ist der falscheste Mann, am falschesten Platz, zur falschesten Zeit.“

„Heute Show“-Moderator Oliver Welke ist sich sicher: Donald Trump ist die komplette Fehlbesetzung. Foto: Screenshot ZDF

Welke bezeichnet Trump als „Psychopath“ und ist außer sich, dass der US-Präsident, statt Empathie zu zeigen, seine eigene Bevölkerung mit Militär in Zaun halten will. Was Trump genau vorhat, liest du hier <<<

Statt sich mit „systemischen Rassismus“ zu beschäftigen, denkt Trump nur an seine Wiederwahl im November und gießt laut „Heute Show“-Moderator Oliver Welke „noch Öl ins Feuer“, indem er mehr Härte gegen die Demonstranten fordert.

Dann zieht er Trump ins Lächerliche. „Genau, hart durchgreifen, taffer werden. Sagt der Mann, der sich wegen Fersensporn vom Vietnam-Krieg hat befreien lassen.“

-------------------------------------

Das ist die „Heute Show“:

Die „Heute Show“ (Eigenschreibweise auch heute show und heute SHOW) ist eine Comedy- bzw. Satiresendung

Sie wird im ZDF ausgestrahlt

Der Name der Sendung lehnt an die Nachrichtensendungen 'heute' und 'Heute Journal' an

Die „Heute Show“ wird seit 2009 ausgestrahlt

Moderator ist Oliver Welke

Sie ist die deutsche Adaption der US-amerikanischen Nachrichtensatire „The Daily Show“

------------------------------------------

Dann vergleicht Oliver Welke in der „Heute Show“ Trump mit Diktatoren wie Putin, Kim Jong-Un und Erdogan. Ein Bewerbungsvideo für die Aufnahme im Diktatoren-Club hat das ZDF auch parat.

+++ Lena Meyer-Landrut und Mark Forster lassen Bombe platzen: „Wir sind...“ +++

„Heute Show“: Zuschauer streiten sich bei Twitter

„Heute Show“-Moderator Oliver Welke wird ernst und sagt: „Die Wahrscheinlichkeit von einem Polizisten getötet zu werden, ist für schwarze Amerikaner zweieinhalb Mal größer als für weiße. Sie sind in Gefängnissen deutlich überrepräsentiert und sterben viel öfter an Covid-19 – wegen schlechterer medizinischer Versorgung.“

Die Wahrscheinlichkeit, von einem Polizisten getötet zu werden, ist für schwarze Amerikaner zweieinhalb Mal größer als für Weiße. Sie sind in Gefängnissen deutlich überrepräsentiert und sterben viel öfter an Covid-19 – wegen schlechterer medizinischer Versorgung. #heuteshow — ZDF heute-show (@heuteshow) June 5, 2020

------------

Mehr zur „Heute Show“:

„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke ganz ernst – „Eins muss man Corona lassen“

„Heute Show“: Oliver Welke mit krasser Aussage! „Seit Jahren für Lügen gekämpft“

„Heute Show“ (ZDF) verspottet Duisburg – aus DIESEM Grund

------------

Später vergleicht die Sendung US-Polizisten sogar noch mit dem rassistischen und gewalttätigen Geheimbund Ku-Klux-Klan und nennt sie Ku-Cops-Klan. Im Netz beteiligen sich die Nutzer an der Diskussion über die Fakten aus den USA.

„Wenn die Haftstrafen für die selbe Tat länger sind, was Fakt ist, ist das schon ein Beweis für Rassismus.“

„Solange nach der Hautfarbe bei einem 911-Call gefragt wird, wird sich nichts ändern. Fährt der Rettungswagen bei Dunklen langsamer?“

„Hmm, woran könnte das wohl liegen? Systematischer Rassismus? Ach was, die sind bestimmt alle kriminell- Nein, sie werden kriminalisiert? Ne, das geht ja nicht.“

„Bin schockiert, wie viele ekelhafte Kommentare es hier gibt.“

(ldi)