„Heute Show“ (ZDF): SPD-Politiker erlebt „Horror-Szenario“ – da hat seine Praktikantin DIESE irre Idee

Berlin. Mutig, mutig! SPD-Generalsekretät Lars Klingbeil hat sich die Kabarettistin Hazel Brugger als „Praktikantin“ eingeladen. Einen Tag hat die 25-Jährige für die „Heute Show“ Klingbeil im Bundestag begleitet.

Nach einem verpennten Start teilt die Stand-Up-Komikerin gleich mal gegen die SPD aus. Keiner ihrer Witze werde so schlimm sein, wie die eigentliche Situation, in der sich die SPD gerade befinde, begrüßt sie den SPD-Politiker.

„Heute Show“ im ZDF: Komikerin bei SPD-Generalsekretärin zum Praktikum

Am Morgen geht es erstmal ans Beantworten der Bürgerpost. Wenn das mal gut geht! Ein Bürger schlägt vor, die C02-Steuer auch auf Freizeitpferde anzuwenden. Denn die würden ja ihre Notdurft und damit ungezähltes Nitrat in den Boden bringen. In der Sitzungspause präsentiert „Heute Show“-Komikerin Hazel Brugger ihrem „Chef“ ihren Antwortvorschlag.

„Sie sprechen vom Freizeitpferd. Lustig, denn so nenne ich meine Ehefrau auch manchmal.“ Naja, ob das so gut ankommt. „Ich kann ja nicht so über meine Frau reden, sonst ist die doch wieder weg“, lehnt Klingbeil ab.

Weiter geht's mit einer Runde Instagram: Hier will Klingbeil sich den Fragen der User stellen. Doch seine „Praktikantin“ sieht ein Problem: „Du hast eine sehr niedrige Gagdichte“.

Ein Pups für Alice Weidel?

Zur Mittagspause gibt es Salat bei „Chef“ und „Praktikantin“. Und ein Geständnis. „Ich musste neulich in den Fahrstuhl. Da geht die Tür auf, da steht die Weidel drin. Da will man gar nicht in den Fahrstuhl rein“, verrät Klingbeil.

Praktikantin Brugger hat einen Vorschlag fürs nächste Mal. „Auch nicht für ein Stockwerk. Und dann leise reinpupsen und wieder rausgehen. Damit die Weidel mit dem Klingbeil-Pups im Lift rumfahren muss.“ Bei aller politischer Konkurrenz, da winkt der Generalsekretär doch ab.

Hazel Brugger ist einfach fantastisch. 😂 aber super, wie Lars Klingbeil und die SPD da mitmachen 😂 #heuteshow — Denise (@denisemusic10) December 6, 2019

---------------------------------

Weitere Themen zur Heute Show:

Heute Show (ZDF): AKK sagt diesen Satz – und der Moderator kann nicht mehr vor Lachen

„Heute Show“ (ZDF) spottet über AfD – und provoziert mit Bohlen-Vergleich

---------------------------------

Alptraum für Lars Klingbeil. Während Gaulands Blackout mit Weidel allein ihm Fahrstuhl. #heuteshow — Holger Hinz (@holgereluard) December 6, 2019

Am Nachmittag wagten sie einen Blick in die SPD-Fraktionsräume. Dann stand eine Video-Grußbotschaft für die Oldenburger SPD an. „Das versuch ich ernst zu sagen. Das kommt besser“, schlägt Klingbeil vor. Ja, einfach so tun, als wäre es kein Witz, lacht Brugger.

Die Schweizerin Hazel Brugger machte als Slam-Poetin Karriere. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Pizza Vierjahreszeiten mit dem „Philipp Amthor der SPD“

Am Abend kommt dann auch Kevin Kühnert auf eine Pizza Vierjahreszeiten vorbei. „Du bist so etwas wie der Philipp Amthor der SPD“, begrüßt Brugger den Juso-Chef. „Nur in cooler“, entgegnet der.

Während die beiden SPD-Spitzenpolitiker noch ein bisschen über Politik quatschen wollen, hat die Praktikantin Feierabend. „Im Gegensatz zum Elend in der SPD hat dieser Arbeitstag zumindest ein Ende“, sagt sie. Da können sich selbst Kühnert und Klingbeil ein Lachen nicht verkneifen.