„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke über US-Wahl-Krimi – „Offiziell Bananenrepublik“

Die ganze Welt blickt weiter auf die USA: Wer wird Präsident? Bleibt Donald Trump oder muss er das Weiße Haus verlassen und Joe Biden einziehen lassen? Noch ist nichts entschieden, aber dem Demokraten scheint der Sieg nicht mehr zu nehmen zu sein. Die US-Wahl war natürlich auch in der „Heute Show“ (ZDF) am Freitagabend ein Thema.

„Nach vier Jahren mit [Donald Trump] kann einen ja eigentlich nichts mehr schocken“, so Oliver Welke in der „Heute Show“ (ZDF). „Aber wenn sich einer in der Wahlnacht - während er hinten liegt und Millionen Stimmen noch gar nicht ausgezählt sind - zum Sieger erklärt, dann ist das schon eine neue Dimension.“

„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke über US-Wahl-Krimi

Eingespielt wird ein Bild von einem siegessicheren Donald Trump in Uniform, darunter steht: „Offiziell Bananenrepublik“. Der Satiriker weiter: „Und während der Jungdiktator noch einen draufgelegt hat, gab es bei CBNC eine absolute TV-Sternstunde.“ Der TV-Sender unterbrach eine Rede des amtierenden Präsidenten, der Moderator erklärte: „Nun, wir unterbrechen das, weil das, was der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, in großen Teilen absolut nicht wahr ist.“

Heute Show (ZDF): Oliver Welke über die US-Wahl Foto: Screenshot ZDF

-----------------------

Das ist die „Heute Show“:

Die Heute Show (Eigenschreibweise auch heute show und heute SHOW) ist eine Comedy- bzw. Satiresendung

wird im ZDF ausgestrahlt

Der Name der Sendung lehnt an die Nachrichtensendungen 'heute' und 'Heute Journal' an

Die 'Heute Show' wird seit 2009 ausgestrahlt

Moderator ist Oliver Welke

Sie ist die deutsche Adaption der US-amerikanischen Nachrichtensatire "The Daily Show"

--------------------------

In seiner vierjährigen Amtszeit hat Trump 20.000 Mal gelogen - das sind durchschnittlich mehr als 13 Lügen am Tag.

Ein Gänsehautmoment für Oliver Welke. „Jetzt schon mein liebster Fernsehmoment ever.“ Den 74-Jährigen bezeichnet er in dessen eigenen Worten als „erbärmlichen Loser“.

+++ US-Wahl 2020: Hier halten wir dich auf dem Laufenden +++

Trump Jr. ruft zum „totalen Krieg“ auf

Trump hatte in der Wahlnacht angekündigt, die Auszählung in den Staaten, in denen er führt, stoppen zu wollen und in Staaten, in denen er zurückliegt, weiterzählen zu lassen. Zudem faselte er immer wieder von „Wahlbetrug“.

Auch sein Sohn Donald „Don“ Trump Jr. schaffte es immer wieder in die News - über Twitter rief er zum „totalen Krieg“ um die Wahl auf. „Das Beste für Amerikas Zukunft wäre es, wenn Donald Trump über diese Wahl in den totalen Krieg zieht, um all den Betrug, das Schummeln (...) offenzulegen, das seit viel zu langer Zeit anhält.“

--------------------

Mehr zur „Heute Show“:

Plötzlich wird Oliver Welke ernst – „Da drängt die Zeit“

Moderator Oliver Welke schießt heftig gegen seinen Sender ZDF

Böse Witze über Schalke 04 – „So abstrus, dass das nicht mal die Verschwörungstheoretiker glauben“

--------------------

Oliver Welke in „Heute Show“ fassungslos

Oliver Welke: „Super Idee! Am besten ihr schmeißt Atombomben auf alle Auszählungszentren, wo ihr hinten liegt.“

Die US-Wahl 2020 ist ein wahrer Krimi. Oliver Welke in der „Heute Show“ (ZDF): „Wie konnte das überhaupt so knapp werden? Was muss man denn noch machen, um erdrutschartig abgewählt zu werden?“ (cs)