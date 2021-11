„Heute Show” (ZDF): Oliver Welke schießt gegen Impfskeptiker-Aktion – „Das ist schlimm”

Wenn die Welt in der Krise steckt, lassen sich die Probleme am Besten mit Humor ertragen. Kein Wunder also, dass Oliver Welke in der ZDF-Sendung „Heute Show” auch weiterhin für Lacher sorgt.

Vor allem dann, wenn er mal wieder ordentlich ausholt. Schon zu Beginn der Sendung wird klar, für manche Menschen hat der „Heute Show”-Moderator nur wenig Verständnis.

„Heute Show”-Moderator Oliver Welke spottet über Impfskeptiker

Ab dem ersten Februar 2022 wird in Österreich die Impfpflicht eingeführt. „Die sind halt verzweifelt, während unverbesserliche Ösis auf, sagen wir mal, alternative Corona-Therapien setzen”, leitet Oliver Welke den nachfolgenden Beitrag ein.

----------------------------------------

Das ist die „Heute Show“:

Die „Heute Show“ ist eine Comedy- bzw. Satiresendung

Sie wird seit 2009 im ZDF ausgestrahlt

Der Name der Sendung ist an die Nachrichtensendungen „heute“' und „Heute Journal“ angelehnt

Moderator ist Oliver Welke

Die „Heute Show“ ist die deutsche Adaption der US-amerikanischen Nachrichtensatire „The Daily Show“

Die Sendung erhielt verschiedene Auszeichnungen – darunter der Grimme-Preis, Bambi und Deutsche Comedypreis

------------------------------------------

Der spricht an, was in den letzten Tagen schon Thema war: In mehreren Regionen in Österreich ist ein Entwurmungsmittel für Pferde ausverkauft.

ZDF-Moderator Oliver Welke: „Sie lachen, aber das ist schlimm“

Unglaublich, aber Impfskeptiker schlucken das Präparat, weil sie glauben, sich damit vor dem Virus schützen zu können.

+++„Heute Show“ (ZDF): Skurrile Aktion von Oliver Welke – „Dem Studiopublikum mein Hodenpiercing zeigen“+++

Welkes Kommentar dazu: „Sie lachen, aber das ist schlimm”. Dann scherzt er: „Wissen Sie, was das heißt? Österreichische Pferde können bald nicht mehr vernünftig entwurmt werden, weil die doofen Menschen ihre Wurmkur fressen.”

---------------------------------

Mehr ZDF-Themen:

Markus Lanz (ZDF): Virologe Kekulé mit deutlicher 2G-Ansage! „Teil des Problems“

Maybrit Illner (ZDF): Wutausbruch in Talkshow! Weltärztebund-Chef macht Ärger Luft

ZDF-Star Dunja Hayali zeigt die ungeschönte Wahrheit – Fans entsetzt: „Mir machen solche Posts richtig Angst“

---------------------------------

Das verwendete Medikament ist rezeptpflichtig und kann zu Vergiftungen führen. Wie der Präsident der Oberösterreichischen Apothekerkammer, Thomas Veitschegger gegenüber dem WDR erklärt, nehmen viele „das Medikament völlig falsch ein. Sie nehmen die weitaus höhere Dosis, die eigentlich für Pferde gedacht ist.”.

Vom Robert Koch-Institut (RKI) wird das Mittel als Substanz „ohne nachgewiesenen Nutzen in der Behandlung von Covid-19” eingestuft.

Es ist nicht das erste Mal, dass Oliver Welke gegen Impfverweigerer austeilt, hier erfährst du mehr.