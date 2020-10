„Heute Show“ (ZDF): CDU-Politiker glaubt, die Kameras ist schon aus – plötzlich macht er DAS

In der „Heute Show“ hatte Oliver Welke den CDU-Politiker Norbert Röttgen zu Gast. Zum Schluss passierte ein kleiner Fauxpas.

Kleiner Fauxpas mitten in der Heute-Show!

In der „Heute Show“ ging es am Freitagabend viel um innerdeutsche Politik. Neben dem Corona-Gipfel der Bundesländer thematisierte „Heute Show“-Moderator Oliver Welke auch den Machtkampf in der CDU.

Dafür hatte er CDU-Politiker Norbert Röttgen in das ZDF-Studio eingeladen – der sich einen Fauxpas vor laufender Kamera erlaubte.

„Heute Show“: Oliver Welke hat Norbert Röttgen zu Gast

Es kommt nicht oft vor, dass sich ein Politiker in die Satire-Sendung „Heute Show“ wagt – doch CDU-Abgeordneter Norbert Röttgen steht Oliver Welke im ZDF-Studio Rede und Antwort.

Das Interview dreht sich um die bevorstehende Wahl des CDU-Parteivorsitzenden im Dezember. Norbert Röttgen hatte sich im Februar 2020 als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer beworben, steht damit in Konkurrenz zu NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und dem Wirtschaftsjuristen Friedrich Merz.

Laut Oliver Welke haben die beiden anderen Kontrahenten ebenfalls eine Einladung zur „Heute Show“ bekommen, diese aber nicht wahrgenommen. Der Moderator glaubt allerdings, dass Norbert Röttgen im Gegensatz zu seinen Konkurrenten ein „Markenproblem“ bekommen könnte.

„Heute Show“: Norbert Röttgen mit Fauxpas vor laufender Kamera

Während Friedrich Merz für einen klaren Bruch mit der Ära Merkel stehe und Armin Laschet für Kontinuität, stehe Röttgen für das „gewisse Nichts“ – „Sie müssen doch irgendwie polarisieren“, findet Welke.

Richtig entkräften kann der Politiker die Vorwürfe nicht. Doch kurz darauf kommt es immerhin zu einem Fauxpas des 55-Jährigen, mit dem er aus der Reihe fällt.

Denn direkt nach Oliver Welkes Verabschiedung, greift Norbert Röttgen zur Wasser-PET-Flasche unter dem Tisch, trinkt einen großen Schluck.

Norbert Röttgen greift vor laufender Kamera beherzt zur Wasserflasche. Foto: ZDF

Erst danach wird er von dem „Heute Show“-Moderator darauf aufmerksam gemacht, dass die Kameras noch laufen – beide lachen. Das versöhnliche Ende nach einem etwas holprigen Interview.

