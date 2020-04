Heute Show (ZDF): Oliver Welke kritisiert NRW-Schulstart – „Viele Schulen im Ruhrgebiet ...“

Auch wenn die „Heute Show“ wegen des Coronavirus ohne Studiopublikum auskommen muss, gibt sich die ZDF-Sendung weiterhin gewohnt kritisch – und die zynisch-witzigen Bemerkungen von „Heute Show“-Moderator Oliver Welke enthalten gerade während der Corona-Krise einen ernsten Kern.

So wurde in der aktuellen „Heute Show“ am Freitag auch der umstrittene Schulstart in NRW thematisiert.

„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke über Schul-Öffnungen

Der gemeinsame Beschluss von Bund und Ländern bezüglich möglichen Corona-Lockerungen war das Thema der Woche – und dementsprechend auch bei der „Heute Show“.

Dabei spricht Moderator Oliver Welke auch über die schrittweise Öffnung der Schulen ab dem 4. Mai:. „Selbstverständlich wird das dann kein normaler Schulalltag“, merkt er an. „Wie denn auch, in Zeiten von Corona?“

Schließlich müssen die Schüler die Abstandsregelungen einhalten, wofür viele Klassenzimmer viel zu klein sind.

Außerdem wird eine Lehrerin eingeblendet, die für den Schulunterricht in Corona-Zeiten grundsätzliche Dinge wie funktionierende Waschbecken, warmes Wasser und Seife in den Schulen fordert.

„Ich wünschte, das wäre ein Witz“

„Oh Seife, die feine Dame“, kommentiert Welke die Sequenz ironisch.

Doch dann spricht er eine ernste Wahrheit aus: „Ja, viele Schultoiletten im Ruhrgebiet kriegen demnächst zum ersten Mal Seife. Und ich wünschte, das wäre ein Witz.“

Die „Heute Show“ mit Oliver Welke läuft seit 2009 im ZDF. Foto: picture alliance/dpa

Ein weiteres Problem sei der Lehrermangel, wenn Lehrkräfte der Corona-Risikogruppe für den Unterricht nicht zur Verfügung stehen. Auch in der entsprechenden Konzeptentwicklung der Schulbehörden sieht der 53-Jährige wenig Hoffnung: „Toi, toi, toi!“

„Man müsste endlich mal ehrlich sein zu den Menschen“

Dann holt der „Heute Show“-Moderator fast schon wütend aus: „Man müsste endlich mal ehrlich sein zu den Menschen. Normal war gestern.“

Und: „Nein, wir werden auch in den Sommerferien nicht in den Urlaub fahren“, ist sich Oliver Welke sicher. Aber in Deutschland sei es ja schließlich auch schön.

Neben der „Heute Show“ wurden die Pläne zum Schulstart auch von den Schülern selbst heftig kritisiert. Vor allem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bekam die Wut zu spüren, wie du >>>>hier lesen kannst.