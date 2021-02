„Heute Show“: DAS gab's noch nie! Oliver Welke versetzt Zuschauer

Was ist denn da bei der „Heute Show“ los? In der vergangenen Woche musste die Regie eingreifen, weil Satiriker Oliver Welke nicht mehr über Corona, Politik und Co. lästern wollte und an diesem Freitag versetzte Welke zu Beginn glatt sein Publikum.

Was war nur passiert? Normalerweise ist der Ablauf der „Heute Show“ ja immer gleich. Oliver Welke begrüßt die Zuschauer und beginnt dann direkt mit dem Thema der Woche.

„Heute Show“: Oliver Welke vertröstet die Zuschauer

An diesem Freitag jedoch sagte Oliver Welke nur kurz Hallo und holte dann erst einmal seinen Feldstecher heraus. „Ich bin auch gleich bei Ihnen“, vertröstet Welke das Publikum. Doch er hat nun noch etwas Wichtiges zu tun.

„Ich gucke nur schnell noch mal, ob ich irgendwo am Horizont die Inzidenz 35 sehen kann“, erklärt Welke.

„Heute Show“-Sprecher Oliver Welke: „Die 35 ist als Inzidenzziel für Deutschland ungefähr so realistisch wie für mich als Hosenweite.“

Oliver Welke. Foto: ZDF und Tobias Schult

Allerdings leider erfolglos. „Neee, warte mal... ah ne, das ist die 70. Schade“, grinst Welke. Um dann völlig aus der Haut zu fahren. „Vergesst die 35. Die 35 ist als Inzidenzziel für Deutschland ungefähr so realistisch wie für mich als Hosenweite.“

Das ist nun wirklich eine sehr deprimierende Einschätzung. Doch wie soll es weiter gehen? „Da herrscht eine gewisse Ratlosigkeit“, so Welke. Auch ein Grund dafür, dass das Vertrauen in die Bundesregierung immer weiter sinke.

