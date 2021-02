„Heute Show“ (ZDF): Das gab es noch nie! Als Oliver Welke DAS thematisiert, greift die Regie ein

So ist die „Heute Show“ am Freitag im ZDF noch nie gestartet: „Und heute, machen wir das mal ganz anders“, kündigt „Heute Show“-Moderator Oliver Welke direkt zu Beginn der Satiresendung an.

Worauf der „Heute Show“-Moderator damit hinaus will? Er hat offenbar keine Lust, sich an die vorgegebenen Themen zu halten. Doch für die Eigeninitiative gibt es direkt eine Abmahnung von der Regie.

„Heute Show“ (ZDF): Als Oliver Welke DAS thematisiert, greift die Regie ein

Denn Oliver Welke hat offenbar keine Lust, immer die gleichen Themen in der „Heute Show“ durchzukauen: „Statt 'kaum noch sinkende Infektionszahlen' oder 'Ausgangssperre in Flensburg' einfach mal was Schönes. Ja, weil man sonst durchdreht“, beginnt der Moderator die ZDF-Show.

Damit kommt der 54-Jährige zur Nachricht der Woche: „Die Leute wollen mal was Schönes. Pass auf: Harry und Meghan erwarten ihr zweites Kind“, berichtet Oliver Welke fröhlich. „Da heißt es doch bald, Harry, hol schon mal den Kinderwagen“, scherzt er weiter und bezieht sich auf die Krimi-Serie „Derrick“, in der Assistent Harry immer den Wagen holen sollte.

Oliver Welke gerät ins Plaudern – bis die Regie plötzlich eingreift!

„Heute Show“ (ZDF): „Können wir nicht mal eine Sendung ohne Drecks-Corona machen?“

Denn plötzlich ist eine Stimme aus dem Off zu hören: „Oliver, kannst du bitte einmal das moderieren, was wir besprochen hatten?“, fragt ein Mann genervt.

Als Oliver Welke in der „Heute Show“ über Meghan Markle und Prinz Harry spricht, greift die Regie ein. Foto: ZDF

Doch der ZDF-Moderator hält dagegen: „Och ne, können wir nicht mal eine Sendung ohne Drecks-Corona machen? Einfach nur was Schönes?“ Für die Produzenten offenbar keine Option, die Regie lässt nur ein genervtes „Oliver...“ von sich hören.

Schließlich lenkt Oliver Welke ein – und spricht über eine Situation, an der wohl kaum jemand seit über einem Jahr vorbei kommt: „Ja, ist ja gut. Corona...Ja, wie beschreibt man die aktuelle Stimmung bei uns im Land? Schwierig. Irgendwas zwischen müde und trotzig.“

So wirkt auch der Moderator während er über Lockdown-Müdigkeit und der dritten Infektions-Welle spricht. Trotzdem können die „Heute Show“-Zuschauer wohl davon ausgehen, dass der Streit zwischen Welke und der Regie im Vorfeld geplant wurde – sonst wäre schließlich nicht die Grafik zu Prinz Harry und Meghan Markle eingeblendet wurden. Immerhin hat Oliver Welke es tatsächlich kurz geschafft, in seiner Sendung auch über etwas Schönes zu berichten.

Die ganze Folge der „Heute Show“ kannst du in der ZDF-Mediathek nachschauen. (kv)