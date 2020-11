„Heute Show“: Oliver Welke prophezeit Corona-Situation im Januar – „Wenn der richtige Lockdown kommt“

Nachdem ein Light-Lockdown beschlossen wurde, scheint die Bundesregierung für die Feiertage eine Ausnahme machen zu wollen. Doch ist das wirklich sinnvoll? „Heute Show“-Moderator Oliver Welke hat eine klare Meinung dazu.

Dass sich plötzlich zehn Personen aus bis zu zehn verschiedenen Haushalten treffen dürfen, scheint für Welke eine Fehlentscheidung zu sein. In der „Heute Show“ ermahnt der Moderator das ZDF-Publikum.

„Heute Show“: Kritik an Corona-Weihnachtsregeln

Während es in der ZDF-„Heute Show“ normalerweise mit viel Humor zugeht, meldet sich Oliver Welke zu Beginn der Sendung vom 27. November mit einer ernsten Bitte zu Wort.

Er kann absolut nicht nachvollziehen, wie man inmitten einer Pandemie und steigenden Zahlen so salopp handeln kann. „Virologen hoffen jetzt, dass sich das Coronavirus in der Woche dann freiwillig ein bisschen zurückhält, weil es ist ja Weihnachten“, scherzt der 54-Jährige voller Ironie.

Corona-Lockerungen zu Weihnachten stehen in der Kritik. Foto: Screenshot ZDF

Das ist die „Heute Show“:

Die Heute Show (Eigenschreibweise auch heute show und heute SHOW) ist eine Comedy- bzw. Satiresendung

wird im ZDF ausgestrahlt

Der Name der Sendung lehnt an die Nachrichtensendungen 'heute' und 'Heute Journal' an

Die 'Heute Show' wird seit 2009 ausgestrahlt

Moderator ist Oliver Welke

Sie ist die deutsche Adaption der US-amerikanischen Nachrichtensatire "The Daily Show"

„Heute Show“: Mit diesem Satz hat sich Laschet bloßgestellt

Ob sich die Leute nun wirklich noch an die vorgeschriebenen Regeln halten, stellt Oliver Welke in Frage: „Kann eh keiner kontrollieren. Ernsthaft! Wer soll in der Adventszeit kontrollieren, was hinter Haustüren vorgeht?“

Zudem sei die Zahl von zehn Personen ziemlich willkürlich gewählt. „Was macht dann eine Familie mit vier älteren Kindern? Eins davon im Wald aussetzen?!“, fragt sich der ZDF-Moderator. Die Lockerungen zur Weihnachtszeit haben eindeutig Schwachstellen.

Oliver Welke kann über Laschets Aussage nur den Kopf schütteln. Foto: Screenshot ZDF

Während Armin Laschet das Fest 2020 als „härtestes Weihnachten der Nachkriegszeit“ bezeichnet, fragen sich viele andere Menschen: Ist es wirklich so schlimm, einmal im kleinsten Kreis das Fest der Liebe auf der Couch zu verbringen? Dasselbe gilt übrigens für Silvester.

Oliver Welke mit düsterer Prognose

Denn wenn wir nicht alle am selben Strang ziehen, rückt der Wunsch nach Normalität in weite Ferne. Das prophezeit auch Oliver Welke: „Ob das so richtig klug ist, darüber können wir ja dann im Januar nachdenken, wenn der richtige Lockdown kommt.“

Ob Oliver Welke mit dieser Prognose richtig liegt, werden wir wohl erst nach den Feiertagen erfahren.

Welche Sonderregelungen du im Dezember beachten musst, erfährst du hier >>>