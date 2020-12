„Heute Show“: Oliver Welke spottet über Angela Merkel – „Kinder-Aerobic mit Tante Angela“

In Deutschland soll es noch im Dezember 2020 zu einem weiteren harten Lockdown kommen. Die Politiker kündigen an, nun schnell handeln zu müssen. Darüber kann „Heute Show“-Moderator Oliver Welke jedoch nur den Kopf schütteln.

Der Fernsehstar hat genug von den leeren Versprechen einiger Politiker. Ausgerechnet Angela Merkel wird deshalb in einer neuen Ausgabe der „Heute Show“ zur Witzfigur.

„Heute Show“: Oliver Welke fordert Unterstützung für Schulen

Dass die Politik nicht schnell genug auf die steigenden Corona-Fälle reagiert hat, macht „Heute Show“-Star Oliver Welke wütend. Und während nun darüber gestritten wird, wie die Deutschen Weihnachten feiern dürfen, macht der ZDF-Moderator auf eine ganz andere Problematik aufmerksam.

Denn für viele Schulen gebe es noch immer kein vernünftiges Konzept. In den meisten Fällen wird immer noch mit sperrangelweit offenen Fenstern unterrichtet – und das im Winter. Immer wieder erkälten sich die Kinder deshalb in den Klassenzimmern.

Dass Schüler und Lehrer immer noch in kalten Klassenzimmern arbeiten müssen, stößt auf Unverständnis. (Archivbild) Foto: imago images

-----------------------

Das ist die „Heute Show“:

Die Heute Show (Eigenschreibweise auch heute show und heute SHOW) ist eine Comedy- bzw. Satiresendung

wird im ZDF ausgestrahlt

Der Name der Sendung lehnt an die Nachrichtensendungen 'heute' und 'Heute Journal' an

Die 'Heute Show' wird seit dem Jahr 2009 ausgestrahlt

Moderator ist Oliver Welke

Sie ist die deutsche Adaption der US-amerikanischen Nachrichtensatire "The Daily Show"

-----------------------

„Heute Show“: Diese Aussagen von Merkel sorgen für Spott und Hohn

Oliver Welke zufolge hätte man bundesweit in „Luftreiniger in Schulen“ investieren sollen, damit die Schüler nicht ständig im Durchzug sitzen müssen und sich womöglich eine Erkältung einfangen.

Dann wird in der ZDF-Satireshow ein Ratschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel eingespielt. Die 66-Jährige erklärt: „Man muss sich vielleicht wirklich etwas Wärmeres noch zum Anziehen mitbringen. Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so. Oder man klatscht in die Hände, damit einem ein bisschen warm wird.“

-----------------------

Mehr zur „Heute Show“:

„Heute Show“: Oliver Welke schießt gegen Corona-Politik – „wirklichkeitsfremder Unsinn“

„Heute Show“: Oliver Welke traurig – „Jetzt die schlechte Nachricht“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-----------------------

„Heute Show“-Moderator kann Kanzlerin nicht ernst nehmen

Ein völlig absurder Vorschlag, wie Oliver Welke findet. „Kinder-Aerobic mit Tante Angela, wie schön!“, spottet der TV-Star über die Aussagen von Angela Merkel. Von der Kanzlerin hat er wohl mehr erwartet als einen banalen Tipp für den Alltag.

Foto: Screenshot ZDF

Wie schlimm es in deutschen Schulen wirklich ist, unter Corona-Bedingungen zu unterrichten, verrät eine Lehrerin aus Trier. Mehr dazu hier >>>