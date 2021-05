„Heute Show“: Oliver Welke spricht Klartext – „Ganz schlechte Nachricht“

Na, wer hätte das nur gedacht? Oliver Welke startete am Freitagabend gleich mit einer „ganz schlechte(n) Nachricht“ in die neueste Ausgabe der „Heute Show“.

Zugegeben, schlechte Nachrichten sind seit Beginn der Corona-Pandemie in der „Heute Show“ nicht gerade unterrepräsentiert. Doch was meint Oliver Welke denn nun in diesem Fall genau?

„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke hat schlechte Nachrichten

„Ganz schlechte Nachricht diese Woche: Der Klimawandel hat überhaupt nicht aufgehört“, stellt Oliver Welke klar, um dann seine eigene vage Hoffnung vorzutragen.

----------------

Das ist die ZDF-„Heute Show“:

läuft seit 2009

moderiert wird die Satiresendung von Oliver Welke

es werden aktuell Themen thematisiert, die in den Nachrichten waren

zum Team gehören unter anderem auch Komiker und Reporter wie Martina Hill, Christian Ehring, Dietrich Hollinderbäumer, Hans-Joachim Heist, Lutz van der Horst, Hazel Brugger und Fabian Köster

Die Sendung erhielt verschiedene Auszeichnungen, wie den Grimme-Preis, den Bambi und den Deutschen Comedypreis

Die Show ist am Freitagabend im ZDF oder im Anschluss in der Mediathek zu sehen

----------------

„Ich hatte gedacht, der macht mal Pause. Schon aus Rücksicht auf Corona. Aber macht der gar nicht. Total unhöflich“, so Welke. Recht hat er. Doch worauf will der 55-jährige Ostwestfale hinaus?

„Heute Show“ (ZDF): Welke sicher – „Das ist ein historisches Urteil“

Es geht um das Urteil aus Karlsruhe, das besagte, dass Teile des Klimaschutzgesetzes verfassungswidrig seien. „Das ist ein historisches Urteil“, so Welke.

Doch was könne nun getan werden? Sinnvoll wäre es schon mal, so Welke, wenn die Kosten wie beispielsweise der Strompreis, nicht immer nur beim Verbraucher landen würden. „Junge, freue ich mich aufs novellierte Klimaschutzgesetz“, scherzt Welke. Allzu viel Hoffnung scheint er also nicht zu haben.

Was war denn da los? Die „Heute Show“ startet, doch einer fehlt.