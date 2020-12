„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke rechnet mit deutscher Corona-Politik ab – „Schlicht versagt“

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – und bei der „Heute Show“ (ZDF) ist es Zeit für den traditionellen Jahres-Rückblick, bei dem die Corona-Pandemie naturgemäß im Fokus steht.

Immer wieder hat „Heute Show“-Moderator Oliver Welke in diesem Jahr die Corona-Politik der Bundesregierung angeprangert – und hält sich auch in dieser Sendung nicht damit zurück.

„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke rechnet mit Politikern ab

Der ZDF-Moderator und Sprecher der „Heute Show“ beginnt seine Sendung gleich mit der vermeintlich einzigen guten Nachrichtenlage: Ein Corona-Impfstoff soll noch vor Weihnachten zugelassen werden – das war's dann aber auch an guten Neuigkeiten.

Schließlich befindet sich ganz Deutschland gerade in einem harten Corona-Lockdown – der laut Oliver Welke absehbar war.

----------------------

Das ist die „Heute Show“:

Die Heute Show (Eigenschreibweise auch heute show und heute SHOW) ist eine Comedy- bzw. Satiresendung

wird im ZDF ausgestrahlt

Der Name der Sendung lehnt an die Nachrichtensendungen 'heute' und 'Heute Journal' an

Die 'Heute Show' wird seit 2009 ausgestrahlt

Moderator ist Oliver Welke

Sie ist die deutsche Adaption der US-amerikanischen Nachrichtensatire "The Daily Show"

--------------------------

Aber was er nicht verstehe: „Warum haben sich unsere Politiker über Wochen so an Weihnachten fest gebissen? Nie was versprechen, was man nicht halten kann – alte Regel.“

Grundsätzlich findet der 54-Jährige: „Die ganze Pandemie-Kommunikation ist wirklich unterirdisch.“ Schließlich habe Peter Altmaier die Bürger erst dazu angehalten, aus „patriotischer Pflicht“ shoppen zu gehen – und Gesundheitsminister Jens Spahn hatte im Oktober noch verkündet, dass es keinen zweiten Lockdown geben werde. „Ist jetzt im Nachhinein natürlich blöd“, so Oliver Welke dazu.

„Heute Show“ (ZDF): Bitteres Fazit über Corona-Situation in Deutschland

Denn Bundeskanzlerin Angela Merkel habe bereits vor Wochen einen zweiten harten Lockdown gefordert – gegen den sich Landesfürsten wie Winfried Kretschmann (Die Grünen, Baden-Württemberg) gesperrt hätten.

Ein Video wird eingeblendet, in dem der Ministerpräsident sich rechtfertigt: „Wir haben nicht falsch gehandelt, wir haben nur zu wenig gemacht.“

-----------------

Das sieht Oliver Welke komplett anders: „Die Kontrolle haben wir verloren, weil Deutschland in diesem Pandemie-Herbst schlicht versagt“ – beispielsweise dabei, eine vernünftige Schutzstrategie für Altenheime zu etablieren. Außerdem habe die Politik es immer noch nicht hinbekommen, eine digitale Lösung für Schulen zu entwickeln

Und: „Die Kontaktbeschränkungen über Weihnachten versteht doch keine Sau – wie wär's mal mit verständlichen Regeln?“, macht der „Heute Show“-Moderator seinem Ärger Luft. Damit dürfte er einigen Zuschauern aus der Seele sprechen. (kv)

Wenn die die aktuelle Folge verpasst hast, kannst du sie in der ZDF-Mediathek nachschauen.