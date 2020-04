„Heute Show“ (ZDF): Sender streicht Satire-Sendung aus dem Programm – DAS ist der Grund

Seit über zehn Jahren strahlt das ZDF die „Heute Show“ aus. Doch jetzt hat der Sender eine Schock-Nachricht für alle „Heute Show“-Fans: Die Satire-Sendung mit Oliver Welke wird ersatzlos aus dem Programm gestrichen!

Trotz Millionen „Heute Show“-Zuschauern wird die Sendung nicht wie üblich am Freitag ab 22.30 Uhr Uhr laufen.

Heute Show im ZDF: Sender schmeißt Satireshow aus Programm

Deshalb dürfte einigen Fans der „Heute Show“ das Lachen vergangen sein, als sie ins Fernsehprogramm für Freitagabend, den 10. April, geschaut haben. Denn: von der „Heute Show“ war da keine Spur.

Stattdessen strahlt das ZDF die Gerichts-Fernsehserie „Über Land“ mit Harald Krassnitzer aus. Auch zu einer anderen Uhrzeit ist weit und breit nichts von der „Heute Show“ zu sehen.

+++ „Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke mit irrer Idee in Corona-Krise – „Crazy Vorschlag meinerseits“ +++

-------------------------------------

Das ist die „Heute Show“:

Die Heute Show (Eigenschreibweise auch heute show und heute SHOW) ist eine Comedy- bzw. Satiresendung

Sie wird im ZDF ausgestrahlt

Der Name der Sendung lehnt an die Nachrichtensendungen 'heute' und 'Heute Journal' an

Die 'Heute Show' wird seit 2009 ausgestrahlt

Moderator ist Oliver Welke

Sie ist die deutsche Adaption der US-amerikanischen Nachrichtensatire "The Daily Show"

-------------------------------------

„Heute Show“ bald wieder zurück

Ernsthafte Sorgen müssen sich die Fans der Satireshow aber nicht machen. Weil Karfreitag ist, verzichtet das Zweite Deutsche Fernsehen auf die „Heute Show“. Zuschauer können also aufatmen: Bald ist sie wie gewohnt zurück. Am 17. April läuft die „Heute Show“ wie gewohnt von 22.30 Uhr bis 23 Uhr im ZDF.

Oliver Welke moderiert die Heute Show im ZDF. Foto: ZDF/Sascha Baumann

------------------------------

Weitere TV-Themen:

„Promis unter Palmen“: Show endet bereits nach Folge 3 – der traurige Grund

„Hartz4“-Empfängerin bekommt Zwillinge – doch dann folgt ein Schock

Top-Themen des Tages:

Martin Rütter mit schrecklicher Todes-Nachricht – „Kann hier nicht den Hundekasper geben“

Meghan Markle: Ansage von Prinz Harry! Er verbietet seiner Ehefrau jetzt ausgerechnet DAS

-----------

Das ist das Abendprogramm im ZDF am Karfreitag:

20.15 Uhr: Der Alte

21.15: Über Land

22.45 Uhr: heute journal

23 Uhr: Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes

-----------

Während die Satire-Show am Oster-Wochenende nicht ausgestrahlt wird, können sich Zuschauer auf ein anderes TV-Highlight freuen: Am Ostersonntag strahlt das ZDF das „Traumschiff“ aus. Kurz davor kommt raus, welcher Hollywood-Star ebenfalls hätte an Bord sein sollen >>>lies hier, wie das Coronavirus den Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.