„heute show“: Nach Silvester-Attacken und Messer-Mord – Oliver Welke fordert härtere Abschiebungsverfahren

Als Moderator der „heute show“ versteckt sich Oliver Welke oftmals hinter satirischen Anspielungen. Was er wirklich über die Geschehnisse in der Welt denkt, können seine Zuschauer nur erahnen. In einer neuen Ausgabe der ZDF-Sendung ist der 56-Jährige nun jedoch recht deutlich geworden.

Als es um den tödlichen Messerangriff in einer Regionalbahn von Kiel nach Hamburg geht, scheut sich der „heute show“-Star nicht davor, seine Gedanken zum Thema Migration kundzugeben. Seiner Meinung nach scheint in Deutschland einiges schief zu laufen.

„heute show“-Moderator fassungslos: Innenministerin Nancy Faeser versagt

Erst die zahlreichen Ausschreitungen an Silvester, dann die Messer-Attacke in einem Regionalzug: Ganz Deutschland diskutiert erneut über die innere Sicherheit. Rechtsgesinnte nutzen die traurigen Ereignisse, um Ausländerfeindlichkeit zu schüren, während gleichzeitig Kritik an der Regierung laut wird. Auch „heute show“-Moderator Oliver Welke zeigt sich empört, als er neue Aufnahmen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht.

In einem Interview nach dem tödlichen Angriff in Schleswig-Holstein, bei dem eine 17-jährige und eine 19-jährige Person ihr Leben verloren haben, fragt sich die Politikerin, wieso sich vorbestrafte Täter noch in Deutschland aufhalten können und warum der Mörder aus der Regionalbahn überhaupt aus seiner Haft entlassen worden ist. Als Innenministerin sollte sie jedoch genau diese Fragen selbst beantworten können, meint Oliver Welke. Immerhin sei sie es auch gewesen, die die „konsequente Rückführung von Straftätern“ angekündigt hat. Umgesetzt sei davon jedoch noch keine einzige.

Oliver Welke übt Kritik in „heute show“: „Extrem gefährliche Minderheit“

Dann wird „heute show“-Star Oliver Welke deutlich. Der ZDF-Moderator fordert härtere Abschiebungsverfahren von ausländischen Straftätern und setzt damit ein politisches Statement: „Natürlich sind Leute wie Ibrahim A. eine absolute Minderheit unter den Asylbewerbern, aber eben eine extrem gefährliche Minderheit. Warum werden wir nicht mal DIE los, während andere schon direkt von der Werkbank zum Abschiebeflieger gebracht wurden? Warum? Ja, weil die zur Arbeit gehen und die Polizei weiß, wo die sind: bei der Arbeit.“ Für den Satiriker sei dieser Zustand längst nicht mehr zumutbar.

Die komplette „heute show“-Sendung vom 3. Februar findest du online in der ZDF-Mediathek.