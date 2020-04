„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke mit traurigen Worten – „Das ist wirklich tragisch...“

Da musste US-Präsident Donald Trump ordentlich einstecken! In der gestrigen Sendung des ZDF-Kultformats „Heute Show“ nahm Oliver Welke die absurden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in den Vereinigten Staaten mächtig aufs Korn.

„Wenn Corona rumgeht und gleichzeitig sitzt im weißen Haus dieses hypernarzistische Kind, gefangen in dem Körper eines übergewichtigen Opas...DAS ist wirklich tragisch.“ Mit diesen harschen Worten beginnt der Moderator der „Heute Show“ seine Trump-Offensive. Seitdem die Umfragewerte des Präsidenten in den Keller gefallen sind, drehe dieser komplett frei. Obwohl das Coronavirus in den USA, wie in keinem anderen Land der Welt wütet, sind Trumps Maßnahmen zu seiner Eindämmung schon lange keine wirkliche Hilfe mehr. Im Gegenteil: Sie werden für Welke immer bizarrer!

„Heute Show“: Welke stichelt hart gegen Trump

„Gestern hat er die medizinische Fachwelt mit dieser Idee überrascht“, sagt er daher in die Kamera und spielt die Pressekonferenz des amerikanischen Präsidenten ab. In dieser berichtet Trump davon, dass er Corona-Infizierten künftig einfach eine große Menge an Licht zuführen könnte, und befehlt Ärztin und Diplomatin Deborah Brix mit den Ärzten zu sprechen, um herauszufinden, ob Licht und auch Hitze gegen das Virus helfen. Sie reagiert sichtlich verdutzt.

Verdutzt reagiert auch Welke: „Die Sekunde, wenn dir klar wird, dass dein Chef offiziell verrückt geworden ist.“ Mit diesen Worten fasst der Moderator der „Heute Show“ die absurde Idee von Donald Trump anschließend zusammen. Doch Licht und Hitze als Behandlungsmethode gegen das Coronavirus waren nicht der einzige skurrile Vorschlag des Präsidenten.

Denn Trump zieht auch in Erwägung, den Leuten jetzt einfach Desinfektionsmittel spritzen, um sie vor dem Virus zu schützen! Schließlich kille es, laut dem Präsidenten das Virus in nur einer Minute! „Der Gedanke kam ihm nach seiner morgendlichen Tasse Lack.“, schreibt die „Heute Show“ dazu auf Twitter.

Donald #Trump spekuliert, ob eine Injektion von #Desinfektionsmittel sinnvoll wäre.

Der Gedanke kam ihm nach seiner morgendlichen Tasse Lack. — ZDF heute-show (@heuteshow) April 24, 2020

Für seine Zuschauer hat Moderator Oliver Welke auch gleich eine Corona-Abwehrmaßnahme ganz nach Trump parat. „Vielleicht hilft es ja auch, den Kopf in eine Friteuse zu stecken. Einfach alles mal ausprobieren." Das hat sich auch wohl auch der US-Präsident bei seinen Maßnahmen gegen das Virus gedacht.

Das ist die „Heute Show“:

Die „Heute Show“ ist eine deutsche Satire-Sendung

Sie wird freitagabends im ZDF ausgestrahlt

Die Sendung wird seit 2009 ausgestrahlt

Erstausstrahlung war am 26. Mai 2009

Die Titelmelodie stammt von Terry Devine-King und heißt „Breakfast Briefing“

Die „Heute Show“ ist eine deutsche Adaption der US-amerikanischen Nachrichtensatire „The Daily Show“

Den Zahn der Zeit scheint Welke mit seinen Aussagen getroffen zu haben. Schließlich werden Trumps Corona-Maßnahmen und das fragwürde Verhalten seiner Anhänger auf der ganzen Welt eher mit einem besorgten Lächeln aufgenommen. Auch auf Twitter kommentieren die Fans der„Heute Show“, dass sie für die absurden Maßnahmen des Präsidenten kein Verständnis haben. Einer der User schreibt sogar: „Schwierig momentan Satire zu machen, oder?“ (kf)