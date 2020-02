„Heute Show“ (ZDF) mit bitterbösem Coronavirus-Vergleich – Zuschauer entrüstet: „Tiefpunkt erreicht“

Die „Heute Show“ meldet sich am Freitagabend aus der Winterpause zurück. Was bietet sich für die Satire-Sendung als Thema am besten an? Natürlich das Cornonavirus. Und den Machern der „Heute Show“ ist natürlich auch völlig klar, wie das Cornonavirus zu den Chinesen kam. Der Übeltäter soll ein deutscher Promi sein.

„Heute Show“ entlarvt Verursacher des Coronavirus

In dem Spot „Heute Show Mystery" soll endlich die Wahrheit an Licht kommen. Wie konnte sich das Coronavirus nur so schnell verbreiten und wo hat es seinen Ursprung? Laut den Wissenschaftlern wurde das gefährliche Virus, das eine Lungenkrankheit auslöst, von einer Schlange übertragen. Die „Heute Show“ glaubt an eine andere Theorie.

Demnach ist Johannes B. Kerner der Verursacher des Coronavirus. In Ausschnitten der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ nießt der Moderator eine Schildkröte an. Nachdem das Tier stirbt, landet es laut der „Heute Show“ bei der Fleischwurst-Firma Wilke. Wer die Wurst am Ende gerne isst? CDU-Politiker Peter Altmeyer.

Auf einem Foto ist er mit einem Kapuziner-Affen zu sehen, der das Coronavirus weitertragen soll. Danach sieht man Angela Merkel. Aus dem Affen wurde plötzlich ein Lemur, der die Bundeskanzlerin ansteckt. Anschließend hustet Merkel einen Panda in Gegenwart des chinesischen Staatspräsidenten an. Der Panda überträgt das Coronavirus auf das eigene Baby. Wie es dann zu den Menschen in China kam? Durch Baby-Panda-Salat natürlich. „Vielen Dank, Johannes B. Kerner“, sagt Moderator Oliver Wolke trocken.

Doch das ist natürlich nicht genug. Vor der Ausstrahlung eines ziemlich vorausahnenden und einfallslosen Clip aus einem Krankenhaus, bei der die Ärztin völlig überarbeitet ist und sich beim Schauen auf die Uhr mit Kaffee begießt sowie mit einem Gurkenglas kämpft, geht der „Heute Show“-Moderator Oliver Welke in die Vollen.

-----------

Mehr zum Thema Coronavirus:

Coronavirus: Deutsche Forschungsministerin mit deutlichen Worten: „Wir müssen...“

Flughafen Düsseldorf: Irre Entscheidung – DESHALB dürfen Flughafenmitarbeiter keinen Mundschutz tragen

Coronavirus: Fußball-Star Arnautovic darf Verein nicht wechseln

-----------

„Heute Show“-Zuschauer sind sauer

Gezeigt werden Bilder von der „Tagesschau“, bei der Chinesen eine Wohnung mit Brettern vernageln. Dort lebt eine Familie aus dem Ausbruchsgebiet Wuhan. Dann haut Oliver Welke einen Spruch raus, der die Kategorie unterste Schublade verdient. Er vergleicht die Zustände in Wuhan mit der DDR-Zeit: „Ich sag mal, Millionen Bürger einfach abriegeln, das funktioniert auf Dauer nicht. Haben wir in Deutschland auch mal probiert, sie kommen irgendwann rüber.“

China riegelt die Millionenstadt Wuhan wegen des Coronavirus' ab.

Aber Millionen Bürger abriegeln, das funktioniert auf Dauer nicht. Haben wir in Deutschland auch mal probiert, irgendwann kommen sie rüber. #heuteshow — ZDF heute-show (@heuteshow) January 31, 2020

Die Zuschauer im Studio lachen und klatschen. Auch Oli Welke muss sich ein Lachen verdrücken. „Man kann es versuchen, aber es klappt nicht.“ Doch nicht alle Zuschauer sind begeistert. Im Social Web sind die User hingegen entsetzt über diesen bitterbösen Vergleich der „Heute Show“.

+++ Xavier Naidoo mit krassem Geständnis – „Ich bin ...“ +++

Hier einige Kommentare:

„Tiefpunkt erreicht. Und ich dachte, ihr seid schon das Maß an Niveaulosigkeit.“

„Ihr hattet schon bessere Witze.“

„Nicht lustig.“

„Nein, der war einfach schlecht.“

„Hr. Welke ist wahrscheinlich selbst mit dem Coronavirus infiziert. Seit Jahren die gleiche Scheiße über die Wende. Nach 30 Jahren immer noch eine Mauer im Kopf. Einfach nur gaga.“

„Nicht lustig, klingt nur arrogant.“

Das müsste selbst unter eurem Niveau sein. Wenn man denkt, es geht nicht tiefer - die #heuteshow schafft es! — Mr. Sparkle (@MCW_KL) February 1, 2020

Bei der „Heute Show“-Sendung durfte natürlich auch das Thema Brexit nicht fehlen. Auch das kam bei den Zuschauern nicht gut ein. Ein Nutzer bei Twitter schreibt: „Und diese Brexit-Witze. Da läuft mir echt der letzte Rest Erbsen-Hirn aus.“

+++ Markus Lanz (ZDF): Peter Maffay lässt die Bombe platzen – der Moderator reagiert eindeutig +++

Vielleicht können die Macher der „Heute Show“ in den kommenden Sendungen die Netzgemeinde wieder für sich gewinnen.