Heute Show: Abdelkarim schildert feigen Angriff – „Wie im Kriegsfilm“

Es war eine feige und gefährliche Attacke. Am ersten Mai griffen mehrere Menschen, vermutlich aus dem linken Spektrum, ein Team der ZDF-„Heute Show“ in Berlin an.

Das „Heute Show“-Team um den Satiriker Abdelkarim hatte gerade den Drehtag beendet, als es zu dem feigen Angriff kam. Abdelkarim schildert nun gegenüber dem ZDF, wie der Angriff auf ihn gewirkt hatte.

„Heute Show“: Abdelkarim schildert feige Attacke

„Heute Show“ (ZDF): Kabarettist Abdelkarim und ein Kamerateam wurden am Freitag in Berlin von 15 Personen angegriffen. Foto: dpa

Demnach sei die Attacke völlig überraschend gekommen. „Der Dreh war beendet, unser Aufnahmeleiter wollte gerade mit Köln telefonieren. Irgendwann sagte einer der Security-Leute: 'Vorsicht'. Der Rest des Teams war entspannt, der Dreh war abgeschlossen. Die Frage war nur noch, drehen wir morgen oder nicht. Dementsprechend war auch Feierabendstimmung. Der eine hat am Handy gefummelt, der andere hat einen Kaffee getrunken. Ich saß auf einem Fahrradständer. Und da hörte ich wie einer unserer Beschützer noch mal 'Vorsicht' rief. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Es ging ja null Gefahr den ganzen Tag aus. Dann habe ich nach rechts geschaut und habe gesehen, wie mindestens 15 bis zu 20 Leute auf uns zugerannt sind. Die sind auf uns zugerast.“

„Heute Show“: „Wie im Kriegsfilm“

Instinktiv nimmt Abdelkarim die Beine in die Hand, versucht zur nächsten Kreuzung zu kommen, wo er Polizisten gesehen hatte. „Ich habe mich noch einmal umgedreht, das sah aus wie im Kriegsfilm. Das kann man gar nicht in Worte fassen, wie schlimm das aussah.“

Zum Glück fand Abdelkarim rasch eine Polizeistreife. Sofort eilten die Polizisten zum Kampfplatz. „Ein paar Sekunden später hörte man schon Sirenen“, schildert Abdelkarim die Situation weiter. Zum Glück gerade noch rechtzeitig. Kein ZDF-Mitarbeiter wurde schwerer verletzt.