„Heute Show“ (ZDF): Trotz neuer 2G-Regeln – Oliver Welke sauer „Die ganze Welt fragt sich, was bei uns los ist!“

Beim Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Krise wurden nun verschärfte Schutzmaßnahmen in zahlreichen Bereichen eingeführt – diese treffen vor allem Ungeimpfte. In der ZDF „Heute Show“ thematisiert Moderator Oliver Welke noch einmal die neuen Verordnungen.

Eine Sache stößt ihm dabei bitter auf. Der „Heute Show“-Moderator ist sauer auf die Verantwortlichen.

„Heute Show“-Moderator Oliver Welke: „Die ganze Welt fragt sich, was bei uns los ist!“

Zunächst einmal muss Oliver Welke in seiner Freitagabendshow feststellen, dass er mit leeren Stühlen im TV-Studio spricht. „Das hier ist die Realität“, so der Moderator. „Hoffentlich sitzt da ganz bald wieder frisch geboostertes 2G-Publikum. Aktuell heißt es, alle Kontakte runterfahren in Deutschland – dem Corona-Hotspot des Planeten. Die ganze Welt fragt sich, was bei uns los ist! Aber wer weiß, vielleicht bringen die gestern beschlossenen Maßnahmen der Bund-Länder-Runde doch noch die Wende.“

Mehr zur „Heute Show":

„Heute Show“-Star Oliver Welke: „Impfen, bis die Nadel qualmt“

Die Maßnahmen besagen, dass die Bewegungsspielräume für Ungeimpfte nun deutlich enger werden – angefangen vom Einkaufen über den Sport bis hin zu privaten Feiern. In vielen Bundesländern bereits ab diesen Samstag.

„Ganz viel impfen, das ist das Wichtigste. Impfen, bis die Nadel qualmt, Leute“, betont der „Heute Show“-Star in seiner Sendung. Bis Weihnachten sollen insgesamt 30 Millionen Deutsche geimpft werden.

Das ist die „Heute Show“:

Die „Heute Show“ ist eine Comedy- bzw. Satiresendung

Sie wird seit 2009 im ZDF ausgestrahlt

Der Name der Sendung ist an die Nachrichtensendungen „heute“' und „Heute Journal“ angelehnt

Moderator ist Oliver Welke

Die „Heute Show“ ist die deutsche Adaption der US-amerikanischen Nachrichtensatire „The Daily Show“

Die Sendung erhielt verschiedene Auszeichnungen – darunter der Grimme-Preis, Bambi und Deutsche Comedypreis

Oliver Welke sieht das als positiv, findet aber, dass man hätte viel früher reagieren müssen:

„Jetzt kommt also vielleicht doch die allgemeine Impfpflicht. Trotz all der sinnlosen Politikerschwüre. Warum kommt die? Weil man statt rechtzeitig 2G einzuführen, viel zu lange Rücksicht genommen hat auf Impfgegner und ihre zusammengegoogelten Wahnvorstellungen. Viel zu lange! Etwas mehr Aufmerksamkeit für den Frust der geimpften Mehrheit wäre mal schön – fürs nächste Mal.“

Einen gesamten Überblick über alle neuen Corona-Beschlüsse kannst du dir in unserem Corona-Blog verschaffen >>> (jhe)