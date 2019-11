„Heute Show“ (ZDF): Schock bei Zuschauern – Oliver Welke mit trauriger Ansage

Schock? Trauer? Wut? Der „Heute Show“-Zuschauer konnte sich am Freitagabend schon beim ersten Satz von Moderator Oliver Welke wohl nicht mehr eindeutig entscheiden, in welche Gefühlswelt er nun ausbrechen wird.

Denn selten begann eine Ausgabe der „Heute Show“ im ZDF so kontrovers. „Ich versaue Ihnen gleich mal die Wochenendlaune“, so Oliver Welke direkt zu Beginn. Doch was war denn los?

„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke mit Schock-Aussage

Oliver Welke in der „Heute Show“. Foto: Screenshot ZDF

Welke weiter: „Donald Trump wird im nächsten Jahr wieder zum Präsidenten gewählt!“ Oh, hat der „Heute Show“-Moderator plötzlich seinen Hang zur Wahrsagerei entdeckt, oder im Kölner Trödelladen nebenan eine Glaskugel gekauft?

Das ist die „Heute Show“:

Die „Heute Show“ ist eine deutsche Satire-Sendung

Der Name der Sendung wurde in Anlehnung an die Nachrichtenformate heute und heute-journal gewählt

Moderator ist Oliver Welke

Die Sendung wird seit 2009 ausgestrahlt

Eine Folge dauert zwischen 30 und 45 Minuten

Die Sendung wird in Köln produziert

Die „Heute Show“ ist eine deutsche Adaption der US-amerikanischen Nachrichtensatire „The Daily Show“

Gast-Reporter sind unter anderem Lutz van der Horst, Nico Semsrott, oder Dietmar Wischmeyer

Nein, Oliver Welke hat einen Grund, diese Aussage zu tätigen. „Weil es den Trump-Fans in den USA einfach völlig wumpe ist, wie dreist der Orangenmann hier sein Amt missbraucht. Es gibt öffentliche Impeachment-Anhörungen in Washington. Alles liegt auf dem Tisch. Trump persönlich hat, wie wir seit dieser Woche wissen, in zwei Telefonaten von der Ukraine Ermittlungen gegen seinen Konkurrenten Joe Biden verlangt.“

„Heute Show“: Wird Oliver Welke recht behalten?

Doch die Änhänger des amtierenden US-Präsidenten scheint das nicht zu stören. Grund genug für Oliver Welke den Trump an die Wand zu malen.

Dann sind wir ja mal gespannt, ob Welke recht behalten wird.