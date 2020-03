„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke platzt der Kragen: „Es ist idiotisch“

„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke übt harsche Kritik an der deutschen Medienlandschaft.

Medienschelte bei der „Heute Show“ (ZDF)!

Oliver Welke bemängelte in der neuesten Ausgabe der „Heute Show“ gleich mehrmals das Vorgehen und die Zustände in seiner eigenen Berufsbranche, dem medialen Journalismus. So stößt ihm beispielsweise die Berichterstattung über das Coronavirus besonders bitter auf.

„Heute Show“ (ZDF): Welke kritisiert Coronavirus-Berichterstattung

„Weil wir ja alle echte Panik vermeiden wollen, vielleicht mal ein kleiner unverbindlicher Hinweis an uns Medien“, setzt Oliver Welke an, als es um das Thema der Hamsterkäufe geht. „Es ist idiotisch, von – und ich zitiere – geplünderten Regalen zu reden oder zu schreiben.“

Oliver Welke ist für eine differenzierte Berichterstattung über das Coronavirus und die damit verbundenen Hamsterkäufe. Foto: ZDF

Mithilfe eines kurzen Cartoon-Einspielers will Welke für eine sorgfältigere Wortwahl bei der Berichterstattung plädieren. „Wenn ein Mob mit Fackeln und Mistgabeln bei Rewe durch die Glastür rennt und dann alles Klopapier und sämtliche Nudelvorräte abräumt“, so Welke, „und danach dann, ohne zu bezahlen, das nennt man Plündern.“ Doch das sei bei den Hamsterkäufen nicht der Fall.

Welke unterscheidet ganz deutlich: „Wenn Oma Horstmannskötter Klopapier und Nudeln nimmt, beides an der Kasse bezahlt, und dann kommt irgend so ein pickliger Typ und füllt das Regal nach, das nennt man Einkaufen“. Applaus vom Publikum für diese Klarstellung.

Streitthema „Frauenquote“: Welke gibt sich selbstkritisch

Doch auch beim Thema „Weltfrauentag“ geht Oliver Welke mit der Medienbranche und seiner „fast nur aus Männern bestehende Redaktion“ ins Gericht. „Meine Branche bekleckert sich auch nicht gerade mit Ruhm“, gibt der Moderator zu, als es um die Frauenquote im Fernsehen geht. „Eine aktuelle Studie sagt: Die Hauptakteure im deutschen TV sind zu zwei Dritteln männlich. Und je älter die Frau, desto seltener ist sie auf dem Bildschirm.“

In der Ü50-Altersklasse gebe es für jede Frau im deutschen Fernsehen acht Männer. In einem Interview-Einspieler von 2017 beschwert sich Schauspielerin Maria Furtwängler darüber, dass auch im Kinderfernsehen unter den sprechenden Tieren deutlich mehr Männer- als Frauenstimmen zu hören seien. Oliver Welke will zumindest ein bisschen gegen die ungleiche Verteilung ansteuern – und beendet die Folge der „Heute Show“ mit einem Auftritt des weiblichen Liedermacher-Duos „Suchtpotenzial“.