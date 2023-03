„Heute Show“: Eklat bei Reportage! ZDF-Journalist übel beschimpft

Die „Heute Show“ kommt als Satire-Sendung nicht bei allen TV-Zuschauern gut an – schließlich drücken Oliver Welke und sein Team auch gerne mal drauf, wo es weh tut. So wie „Heute Show“-Reporter Fabian Köster, der sich für die ZDF-Sendung gerne mal im Bundestag oder auf Demonstrationen rumtreibt und Politikern sowie Normalos auf den Zahn fühlt.

Eine Person fand genau das jetzt aber gar nicht witzig: Journalistin und Aktivistin Alice Schwarzer. Als die auf einer, von ihr und Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht organisierten, Kundgebung „Aufstand für den Frieden“ von dem „Heute Show“-Journalisten interviewt wurde, kam es zu einem regelrechten Eklat.

„Heute Show“: Fabian Köster interviewt Alice Schwarzer – dann eskaliert es

Der Beitrag der „Heute Show“ zu der Kundgebung, die sich für Verhandlungen mit Russland und der Ukraine und gegen Waffenlieferungen ausspricht und unter anderem wegen einer Nähe zum rechtsextremen Milieu als umstritten gilt, wurde bereits am 25. Februar in Berlin gedreht aber erst diesen Freitag (3. März) im ZDF ausgestrahlt.

Neben unbekannten Demonstranten sieht man auch Auszüge aus einem Gespräch von Fabian Köster mit Mit-Organisatorin Alice Schwarzer, das zunächst harmlos verläuft. „Wie war denn die Stimmung heute hier auf der Demo, sind Sie zufrieden?“, fragt Köster die Aktivistin. „Haben Sie keine Augen und keine Ohren, junger Mann?“, fragt Schwarzer gewohnt direkt zurück. „Das sieht man ja wie die Stimmung ist, die Stimmung ist bombig. Sehr friedlich, sehr heiter.“

Zumindest die Stimmung zwischen Köster und Schwarzer soll sich aber schon kurz darauf ändern.

„Heute Show“-Reporter als „Ratte“ beschimpft

Als es um das Recht auf Selbstverteidigung seitens der Ukraine geht, beantwortet Alice Schwarzer schon nicht mehr die Frage des „Heute Show“-Reporters, fragt stattdessen: „Sind Sie eine Satire-Sendung? Ich frag ganz ernst.“ Auch auf die Kritik von Köster („Ich finde das hier heute ist ein bisschen eine Satire-Sendung“) geht die 80-Jährige nicht ein, blafft dagegen: „Wissen Sie was, Sie langweilen mich.“

Während man diese Szenen am Freitagabend noch in der ZDF-Sendung sehen konnte, wurde ein besonders heftiger Moment in dem Beitrag nicht gezeigt. So kam es im weiteren Gespräch zwischen Fabian Köster und Alice Schwarzer zu einer derben Beleidigung. In einem Video auf Twitter, das offenbar einem Livestream aus der Veranstaltung entstammt, schießt Alice Schwarzer plötzlich gegen Fabian Köster: „Ich sehe Ihrem Gesicht an, dass Sie sehr zufrieden sind und dass Sie sich für wichtig halten. Nur Sie sind ein so klischeehafter Typ, das ödet mich an.“ Köster lässt sich davon allerdings nicht einschüchtern, will im Anschluss eine „Klischee-Frage“ stellen – da platzt Alice Schwarzer der Kragen!

Während die 80-Jährige die Situation verlässt, entfährt ihr ein „So eine Ratte“ in Richtung des ZDF-Journalisten. Der nimmt die Situation übrigens mit Humor – auf Twitter machte er am Freitag Werbung für seinen Beitrag in der „Heute Show“, veröffentlichte ein Foto der Ratte aus dem Animationsfilm „Ratatouille“ mit einem kleinen ZDF-Mikrofon in der Hand.