Grönemeyer auf Schalke: Security perplex – „Wisst ihr, was ihr hier macht?“

Sie haben eine weite Reise in Kauf genommen, um ihr Idol Herbert Grönemeyer einmal in seiner Wahlheimat auftreten zu sehen. Drei Schwestern aus der Nähe von Eisenach (Thüringen) sind am Freitag (9. Juni 2023) in den Ruhrpott gereist, um beim Finale der „Das ist los“-Tour dabei zu sein.

Streng genommen wären Aileen, Nancy und Christiane bei einem anderen Konzert der Grönemeyer-Tour besser aufgehoben gewesen. Das beweist ein kleines Mitbringsel, das an diesem Abend für große Aufmerksamkeit auf Schalke sorgen sollte.

+++ Herbert Grönemeyer auf Schalke: Fans rasten aus – DAMIT hat vor dem Konzert niemand gerechnet +++

Herbert Grönemeyer auf Schalke: „Wir lieben Dortmund“

Es war klein, schwarz-gelb und ließ sich in der Mitte zusammenklappen. Doch Nancy aus Großengottern (Gemeinde Unstrut-Hainich-Kreis) sah es nicht als notwendig an, ihr BVB-Sitzkissen zu verstecken. Hinter dem zweiten Wellenbrecher – mitten im Herzen des Schalker Tempels – blitzten die Farben des Lokalrivalen hervor. Diese kleine Provokation konnten sich die BVB-Fans bei ihrem Gast-Spiel in Gelsenkirchen nicht verkneifen.

„Wir waren noch nicht hier und wir lieben Dortmund. Das ist ja nun mal in der Nähe und dann haben wir gedacht: Das gucken wir uns doch mal an“, erklärt Aileen aus Craula (Gemeinde Hörselberg-Hainich). Doch warum verschlug es die Schwestern dann nicht zum Grönemeyer-Konzert in Dortmund am 19. Mai? „Das hat zeitlich leider nicht gepasst“, erklären sie.

BVB-Fan Nancy (l.) und ihre Schwester Aileen (r.) reisten für Herbert Grönemeyer aus Thüringen in den Ruhrpott an. Foto: Alexander Keßel / DER WESTEN

Grönemeyer auf Schalke: „Wisst ihr eigentlich, was ihr hier macht?“

Blieb also nur die Nachbarstadt übrig. Für die Schwestern um BVB-Fan Christiane, die zum Zeitpunkt des Interviews zum Bedauern ihrer Schwestern gerade Getränke holen war, die Gelegenheit für die kleine Provokation. Doch wie hat das Publikum auf das Scharmützel reagiert? „Es gab ganz viele positive Kommentare“, versichert Nancy. „Viele haben sich das Sitzkissen für ein Foto mit dem Schalke-Schriftzug im Hintergrund geborgt.“ Doch eine Sicherheitskraft schien offenbar besorgt, dass das schwarz-gelbe Logo für Konflikte sorgen könnte. „Er war nicht ganz so erfreut, als er das Sitzkissen gesehen hat und hat uns gefragt: ‚Wisst ihr eigentlich, was ihr hier macht?’“

Doch bis zum Beginn des Konzerts nahmen es offenbar alle Beteiligten mit Humor. „Wir sind bis jetzt wirklich wahnsinnig überrascht vom Service und von der Organisation. Alle sind unglaublich aufmerksam und jeder freundlich. Das kennen wir so gar nicht. Jeder Security hat uns beim Reingehen einen schönen Abend gewünscht. Also top.“

„Oh wie ist das schön“

Und auch der Mann des Abends sollte später liefern. Über drei Stunden begeisterte Herbert Grönemeyer seine Fans auf Schalke „Oh wie ist das schön, oh wie ist das schön“, hallte es nicht nur einmal durch die Veltins-Arena, auch, wenn sich auch der Sänger eine kleine Spitze gegen den FC Schalke 04 nicht verkneifen konnte (mehr hier).

Mehr Themen:

Die rund 300 Kilometer Anreise dürfte sich deshalb wohl auch für die drei Schwestern gelohnt haben.