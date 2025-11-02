Zoff bei „Hensslers Dreamteam“: IHM platzt der Kragen – „Sind keine Deppen“

In der neuen Folge von „Hensslers Dreamteam“ (Vox) fliegen nicht nur die Pfannen, sondern auch die Fetzen. Steffen Henssler und sein Team treffen auf Frank Rosin und dessen Spitzenköche. Ein Aufeinandertreffen, das von Anfang an von Konkurrenzgeist, Humor und Gereiztheit geprägt war! Zwischen Sumach, Rosenkohl und Kalbsrouladen ging es heiß her, während Juror Johann Lafer mit strenger Kritik den Druck zusätzlich erhöhte.

Schon beim ersten Kochgang gerieten die Teams an ihre Grenzen. Während „Team Rosin“ mit Michelin-Sternen glänzte, blieb Hensslers Mannschaft kämpferisch. Doch als die Jurybewertung kam, platzte Ali Güngörmüs der Kragen: „Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Wir sind auch gelernte Köche, wir sind keine Deppen!“ Ein Satz, der zeigte, dass hinter all dem Humor echte Emotionen stecken!

„Hensslers Dreamteam“: Zwischen Ehre und Ehrgeiz

Henssler nahm den Streit sportlich und stichelte seinerseits gegen Rosin: „Du machst eure Soße? Dann haben wir ja schon gewonnen.“ Doch die Konkurrenz blieb hartnäckig. In den Zwischenduellen lieferten sich die Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen – jedes Gericht, jede Sekunde zählte. Am Ende entschied die Jury knapp zugunsten von „Hensslers Dreamteam“, bevor Rosin im Finale noch einmal alles gab.

+++ Regelverstoß bei „Hensslers Dreamteam“ – Steffen Henssler trifft eine folgenschwere Entscheidung +++

In der letzten Runde kochte nicht nur das Essen, sondern auch die Stimmung über. Rosin fluchte lautstark, während Henssler sich mit einem spöttischen Lächeln revanchierte. Moderatorin Sonja Zietlow versuchte zu vermitteln, doch die Rivalität war kaum zu bremsen!

Showdown mit überraschendem Ausgang

Als das Finale näher rückte, kämpften beide Teams um jede Sekunde. Trotz der Hektik setzt sich „Team Rosin“ schließlich mit 86:84 Punkten durch – eine hauchdünne Entscheidung. Frank Rosin jubelte: „Jaaa! Geil!“, während Henssler seine Niederlage sportlich nahm.

Nach dem Duell kam es zu einem überraschenden Moment: Sonja Zietlow schlug vor, dass beide gemeinsam ins „Dschungelcamp“ ziehen könnten. Henssler lachte, Rosin sagte spontan „Ja“ – und plötzlich stand ein unerwarteter Deal im Raum!

Ob daraus wirklich etwas wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber: Bei „Hensslers Dreamteam“ sind nicht nur die Gerichte scharf gewürzt und nicht nur die Kochdeckel stehen unter enormen Druck – auch die Emotionen kochen regelmäßig über.