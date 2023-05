Helmut Berger gestorben: 2013 war er noch im „Dschungelcamp“

Schauspiellegende Helmut Berger ist tot. Er starb kurz vor seinem Geburtstag am 29. Mai 2023. Helmut Berger, einst von der Zeitschrift Vogue zum „schönsten Mann der Welt“ gekürt, verstarb am Donnerstag (18. Mai 2023) am frühen Morgen „friedlich, aber dennoch unerwartet“ in seiner Heimatstadt Salzburg. Er sei „einer der größten und talentiertesten Schauspieler, die das europäische Kino je gesehen hat“, schreibt sein Manager Helmut Werner in einer Mitteilung.

Der Schauspieler war vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem italienischen Regisseur Luchino Visconti, der später sein Lebensgefährte wurde, bekannt geworden. Zu seinen berühmtesten Filmen gehören „Die Verdammten“, „Gewalt und Leidenschaft“ sowie „Der Garten der Finzi Contini“.

Trauer um Helmut Berger

2013 war Helmut Berger ins RTL-„Dschungelcamp“ eingezogen, musste das Camp aber frühzeitig verlassen, da die extremen Temperaturen zu gefährlich für ihn wurden.

Auf der Homepage von Bergers Management heißt es: „Voller Trauer müssen wir Sie, als Agentur von Schauspiellegende Helmut Berger, über dessen Ableben informieren. Helmut Berger ist heute, am 18. Mai 2023 um 4 Uhr morgens friedlich, aber dennoch unerwartet, in seiner Heimatstadt Salzburg, kurz vor seinem 79. Geburtstag entschlafen! Wir danken für all die vielen Jahre der Freundschaft und Zusammenarbeit!“

Und weiter: „Mit dem Tod von Helmut Berger geht die Ära des europäischen Kinos zu Ende. Der letzte große österreichische Schauspieler hat nun für immer seine Augen geschlossen.“ Berger war dafür bekannt, den sexuellen Tabubruch im europäischen Kino zu personifizieren. Bekannt wurde er vor allem durch seine Verkörperung narzisstischer und bisexueller Figuren. Im November 2019 hatte Berger nach mehreren Lungenentzündungen sein Karriereende verkündet. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt.