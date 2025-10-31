Überraschung! Helene Fischer verkündet zusätzliche Eventtermine

Im kommenden Jahr geht es endlich los: Die große Helene Fischer-Stadionreise startet und Fans dürfen sich auf ein echtes Spektakel freuen. Helene Fischer meldet sich mit ihrer „360° Stadion Tour 2026“ zurück, und die ersten Termine waren schnell vergriffen.

Jetzt gibt es aber Neuigkeiten für alle, die bisher leer ausgingen. Denn Helene Fischer setzt zwei zusätzliche Shows oben drauf! Für Fans in und um Frankfurt sowie Köln heißt es: Schnell sein lohnt sich. Auf Instagram gibt der Schlagerstar die Neuigkeiten bekannt.

Helene Fischer: 20-jähriges Bühnenjubiläum bringt Überraschungen

In einem Instagram-Video verkündet sie verheißungsvoll: „Ihr Lieben! 2026 wird unser Sommer. Seit 20 Jahren stehe ich voller Leidenschaft auf der Bühne. Es gab so viele unvergessliche Momente, und natürlich Songs, die mich begleiten. Das muss gefeiert werden! Und zwar mit euch auf meiner großen 360° Stadion-Tournee.“

Es sind Details, die ihre treuen Anhänger schon kannten. Doch jetzt folgt noch eine zusätzliche große Überraschung. Die 41-Jährige hat sich etwas ganz Besonderes überlegt. Sie präsentiert ihre beliebten emotionalen Songs und abwechslungsreichen Performances auf weiteren Zusatzevents. Die Schlagerfans müssen sich den 19. Juni 2026 in Frankfurt und den 26. Juni 2026 in Köln merken.

Wer eines der Tickets ergattern möchte, muss am 3. November beim Startschuss des Vorverkaufs schnell sein. Ihre Fans dürften sich um die begehrten Karten reißen. Es sind besondere Shows, die sich ihre Fans nicht entgehen lassen dürfen. Schon jetzt arbeitet Helene Fischer mit ihrem Team intensiv an den Vorbereitungen. Das absolute Highlight? „So nah waren wir uns noch nie, denn ich bin mittendrin und unter euch“, erzählt sie.