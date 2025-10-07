„Die Helene Fischer Show“ fällt 2025 aus – DAS ist das neue ZDF-Programm

Helene Fischer-Fans müssen nun ganz stark sein! Ein Weihnachtsfest ohne „Die Helene Fischer Show“ ist für viele Fans ist kaum vorstellbar. Doch in diesem Jahr wird genau das Realität – Fans müssen auf die beliebte ZDF-Weihnachtsgala verzichten. Der Grund: Helene Fischer befindet sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes in Babypause. Das ZDF hat nun bekanntgegeben, womit der Sendeplatz am 25. Dezember gefüllt wird – und setzt auf festliche Film-Unterhaltung mit Starbesetzung. Statt der traditionellen Musikshow läuft um 20:15 Uhr der 90-minütige Fernsehfilm „Weihnachten im Olymp“ mit Mariele Millowitsch in der Hauptrolle. Das berichtet auch „Gala„.

Damit verabschiedet sich das ZDF für dieses Jahr von der großen Showbühne, bietet aber dennoch festliche Emotionen. Wer nicht bis zum ersten Weihnachtsfeiertag warten möchte, kann „Weihnachten im Olymp“ bereits ab dem 15. November in der ZDF-Mediathek streamen. Der Film soll laut Senderangaben ein „herzerwärmendes Weihnachtsmärchen voller Nostalgie und zweiter Chancen“ sein – ganz im Sinne der festlichen Tradition, die Helene Fischer sonst auf die Bühne bringt.

Das ist die ZDF-Alternative zu „Die Helene Fischer Show“

Doch worum geht es dabei überhaupt? In „Weihnachten im Olymp“ spielt Mariele Millowitsch die Direktorin eines luxuriösen Kaufhauses, das an Heiligabend wie ausgestorben scheint. Auf ihrem nächtlichen Rundgang erinnert sie sich an eine magische Weihnachtsnacht vor 40 Jahren. Damals hatte sie sich mit ihrer großen Liebe Hans (gespielt von Joachim Król) im Kaufhaus einschließen lassen. Doch die beiden verloren sich aus den Augen. Jahrzehnte später führt sie das Schicksal wieder zusammen – in genau jener Nacht, in der alte Erinnerungen und neue Gefühle aufleben.

Die romantische Komödie inszeniert die Begegnung zweier Menschen, die einander nie ganz vergessen konnten. Neben Millowitsch und Król wirken auch andere bekannte Gesichter mit, die für weihnachtliche Atmosphäre sorgen. So möchte das ZDF dem Publikum ein emotionales Alternativprogramm bieten und die Lücke, die der Ausfall der „Helene Fischer Show“ hinterlässt, zumindest teilweise schließen.

Eine Weihnachts-Tradition macht Pause

Seit 2011 ist „Die Helene Fischer Show“ für Millionen Zuschauer fester Bestandteil an Heiligabend und am Weihnachtsfeiertag. Ursprünglich lief sie im Ersten, seit 2013 sichert sich das ZDF jährlich den Sendeplatz am 25. Dezember um 20:15 Uhr. In der dreistündigen Gala präsentierte Helene Fischer spektakuläre Auftritte, nationale und internationale Gäste sowie emotionale Duette – von Elton John bis Andrea Bocelli.

Doch Unterbrechungen gab es bereits zuvor: 2020 fiel die Show wegen der Corona-Pandemie aus, 2021 und 2022 folgten weitere Pausen. Erst 2023 kehrte Helene Fischer triumphal zurück – mit beeindruckender Quote und einer Mischung aus Musik, Artistik und Glamour. Dass 2025 nun erneut pausiert wird, liegt nicht an Quoten, sondern an der privaten Entscheidung der Sängerin, sich voll und ganz ihrer Familie zu widmen.

Fans dürfen dennoch hoffen: 2026 könnte Helene Fischer wieder auf die große Bühne zurückkehren. Bis dahin sorgt „Weihnachten im Olymp“ zumindest für ein bisschen festliche Magie im ZDF-Weihnachtsprogramm.