Helene Fischer: Irre Szene bei Weihnachtsshow-Aufzeichnung – Sänger macht nach Auftritt ernsthaft DAS

Gut drei Stunden hatte es gedauert. Dann hatte das Düsseldorfer Publikum sie wieder. Ihre Helene Fischer. Lediglich mit enger schwarzer Leggins und BH bekleidet, hing sie von der Decke. Ließ sich von einem Akrobaten durch die Luft wirbeln. Schneller. Immer schneller.

Helene Fischer wie ihre Fans sie kennen. Und lieben.

Helene Fischer: Ruhiger und gehemmter als sonst

Die Stunden zuvor waren ruhiger. Fast ein wenig gehemmt wirkte die Schlagerkönigin am ersten Aufzeichnungstag ihrer ZDF-Weihnachtsshow. Als hätte ihr das eine Jahr Pause doch etwas zugesetzt.

Dabei schien zu Beginn der Show die Zeit noch stehen geblieben. Von der Decke war Helene Fischer herabgeschwebt. Hatte den Abend mit „Achterbahn“ begonnen. Dazu ein „Wow, danke euch.“ Alles wie immer also.

Danach in enger Abfolge Howard Carpendale, Mark Forster, ein Disney-Medley. Doch der Witz und der Charme, der Helene Fischer noch im vergangenen Jahr in ihrer Show ausgezeichnet hatte, er schien ein wenig verflogen. Dazu, anders noch als bei ihrem Auftritt bei Ex-Freund Florian Silbereisen, kaum ein privates Wort an ihre Fans.

DAS sind die Gäste von Helene Fischer 2019:

Engelbert

Nick Carter von den „Backstreet Boys“

Roland Kaiser

Howard Carpendale

Josh Groban

Andreas Gabalier

Mark Forster

Michelle Hunziker

Freya Ridings

Bülent Ceylan

Martina Hill

Ralf Schmitz

Oonagh

Thomas Gottschalk

Heinz Hoenig

Mark Keller

Helene Fischer: Was macht ER denn da plötzlich?

Bis eben zu jener Akrobatik-Nummer. Da war sie wieder da. Als hätte die wilde Nummer wieder zurückgeholt. Sogar kleine Fehler nahm die Perfektionistin mit Humor. Ein Beispiel?

Helene Fischer. Foto: ZDF Michael Zargarinejad

Fast zum Anschluss hatte Helene mit dem britischen Popsänger Engelbert dessen größten Hit „Please release me“ gesungen. Doch hätte es nach dem Auftritt noch einen kurzen Talk auf der Bühne geben sollen, hatte es der 83-Jährige wohl sehr eilig zurück in seine Garderobe zu kommen. Verschwand direkt nach der letzten Liedzeile von der Bühne.

Helenes Reaktion: Ein verdutzter Blick, ein Lachen und die Worte „Die Legende geht einfach und will nicht mit mir sprechen. It's okay. We do it tomorrow.“ (Z.dt.: Ist schon gut, wir holen das morgen nach).

Manchmal braucht es wohl nur einen Moment, um das Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Und so nahm man ihr den letzten Song des Abends auch vollends ab. „Allein im Licht.“ Darin heißt es „Allein im Licht verwundbar und auch stark. So siehst du mich“. Besser lässt sich der Abend wohl kaum zusammenfassen.