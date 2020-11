Helene Fischer: DIESE Worte machen Lust auf mehr – „Absoluter Gänsehautmoment“

Zunächst war die Nachricht ein absoluter Schock für die vielen „Helene Fischer“-Fans, die sich schon riesig darauf gefreut hatten, am ersten Weihnachtstag eine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“ im ZDF sehen zu dürfen.

Wegen Corona wurde die Show abgesagt, stattdessen wird das ZDF nun eine Highlight-Ausgabe senden, in der die schönsten Auftritte der vergangenen „Helene Fischer Shows“ gezeigt werden.

Helene Fischer: DIESER Auftritt macht Lust auf mehr

Mittlerweile scheinen sich die Fans aber mit den Gegebenheiten anzufreunden. Auch, weil Helene Fischer und ihr Team auf Facebook mit Videos aus den vergangenen Jahren ganz schön Lust auf die Show machen.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

So auch das Video, das zuletzt bei Facebook geteilt wurde. Es zeigt einen Auftritt von Helene Fischer zusammen mit Adam Lambert und den Rock-Helden von „Queen“.

Helene Fischer: Am 25. Dezember zeigt das ZDF ihr Weihnachtsshow-Best-Of

Helene Fischer bei ihrem Auftritt in der Dortmunder Westfalenhalle. Foto: imago images / osnapix

Die Band war 2014 zusammen mit Helene Fischer bei ihrer Weihnachtsshow aufgetreten. Zu dem Auftritt schreibt das Team von Helene: „Was für ein absoluter Gänsehautmoment! Die legendäre Band Queen und Adam Lambert singen zusammen mit Helene Fischer den Klassiker 'Who Wants To Live Forever'.“

Ein Auftritt, der Lust auf mehr macht. Zunächst auf die Show an Weihnachten und vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, dann ja auch auf „Helene Fischer“-Konzerte im kommenden Jahr. Wenn die Corona-Situation es dann zulässt.