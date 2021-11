Helene Fischer bei „Wetten, dass...?!“: Eiskalte Abfuhr für Thomas Gottschalk! Der kontert: „Der Trottel weiß das gar nicht!“

Auf diesen Moment hat Schlager-Deutschland gewartet: Am Samstagabend war Helene Fischer bei „Wetten, dass...?!“ zu Gast, trat dort bei der einmaligen Revival-Show von Thomas Gottschalk mit ihrem Babybauch auf.

Helene Fischer bei „Wetten, dass...?!“ im Gespräch mit Thomas Gottschalk. Foto: ZDF

Ursprünglich wollte Helene Fischer ihre Schwangerschaft erst in der ZDF-Show bekannt geben, sie wurde jedoch vorher öffentlich gemacht – das hielt „Wetten, dass...?!“-Moderator Gottschalk aber nicht davon ab, trotzdem mehrmals nachzufragen.

Helene Fischer bei „Wetten dass...?!“: Thomas Gottschalk lässt HIERBEI nicht locker

Schon bei der Anmoderation für Helene Fischer spricht der Talkmaster das Offensichtliche aus: „Sie performt heute zu zweit.“

Nach ihrem Auftritt mit „Null auf 100“ nimmt die Schlagerkönigin dann natürlich bei Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker auf der „Wetten dass...?!“-Couch Platz. Im Gespräch fackelt der Moderator dann nicht lange, lenkt das Thema auf Helene Fischer und ihr Privatleben, das wohl kaum abseits der Öffentlichkeit stattfinden kann. „Wenn ich an einem Supermarkt oder einer Tankstelle vorbei komme, denke ich immer 'Oh Gott, die arme Helene, wie hält die das aus?'“ – Helene gibt zu: „Ich liebe dieses Thema nicht wirklich, das weißt du.“

Trotzdem legt der 71-Jährige nach: „Wenn ich dich auf die Schwangerschaft nicht anspreche, sagen morgen alle: 'Der Gottschalk, der Trottel, der weiß gar nicht dass die schwanger ist'“. Das sorgt für einen Lacher bei der Ex-Freundin von Florian Silbereisen, die immerhin ein „Ja“ von sich gibt.

Gottschalk will es deshalb „hinten rum probieren“, geht den Umweg über die Musik: „Du hast in deinem Album ja auch Persönliches verarbeitet: Trennung, Neue Liebe – sowas wirbelt einen ja doch ganz schön durcheinander. Wie antwortest du da? Mach mich fertig!“

Helene Fischer gesteht: „Ehrlich gesagt habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich danach aussehe“

Die 37-Jährige antwortet diplomatisch: „Als Musikerin habe ich das logischerweise alles verarbeitet, aber nicht in der Form, in der es dargestellt wird...“ Da wird Thomas Gottschalk direkt: „Sag doch einfach 'Das geht dich gar nichts an'“ „Dir würde ich es erzählen, der Presse natürlich nicht“, gibt Helene Fischer zu.

Helene Fischer, Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei „Wetten, dass...?!“. Foto: ZDF

In der Patt-Situation eilt Co-Moderatorin Michelle Hunziker zur Hilfe, stellt fest: „Aber Helene, du hast so einen schönen Glanz in deinen Augen, das sagt alles.“ Die Freundin von Thomas Seitel scheint gerührt von diesem Kompliment, bedankt sich.

„Wetten, dass...?!“-Moderator Gottschalk probiert es noch einmal, fragt Helene Fischer, ob sie nach der Geburt möglichst schnell wieder fit sein will. „Das erzähle ich dir dann hinter der Bühne, Thomas“, blockt die Sängerin erneut ab. „Ehrlich gesagt, habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich danach aussehe“, ergänzt sie noch.

Scheint so, als würde sich Helene Fischer ganz auf das konzentrieren, was direkt vor ihr liegt: Die Geburt ihres Babys mit Thomas Seitel. Für Michelle Hunziker ist klar, dass das Paar damit das Schönste im Leben erleben wird.

