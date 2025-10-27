Helene Fischers geheimer TV-Dreh in Berlin: Show-Comeback noch 2025

Es war DER Schock für Weihnachts- und Helene-Fischer-Fans gleichermaßen. Die allseits beliebte ZDF-Show am ersten Weihnachtstag fällt flach. Via Instagram hatte der Schlager-Superstar verlautbaren lassen, dass sie es nach der Geburt ihrer zweiten Tochter nicht schaffen werde.

„Viele von euch haben sicher auch schon auf die Helene Fischer Show gewartet – und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird. Für die Vorbereitung brauche ich mehrere Wochen, und eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten“, begründete Helene Fischer die Absage.

Helene Fischers Rückkehr ins TV

Doch nun sehen wir die Sängerin in diesem Jahr doch noch einmal im TV. Das berichtet unser Partnerportal „Schlager.de“. So wurde Helene Fischer am Sonntag (26. Oktober 2025) bei dem Dreh für eine TV-Show im Studio in Berlin-Adlershof gesehen.

Wie „Schlager.de“ berichtet, habe der Megastar gut gelaunt mit Fans für Fotos posiert. Und auch um welche Sendung es sich handelt, konnte Schlager.de herausfinden. So wird Helene Teil der ARD-Abendshow „Klein gegen Groß“. Wann die Show ausgestrahlt wird, kannst du hier nachlesen.

Song mit Rolf Zuckowski

Für Helene ist es nicht der erste Auftritt in der Sendung von Star-Moderator Kai Pflaume. Die Sängerin war bereits im November 2024 dabei und verlor eine Wette gegen eine Zehnjährige. Diese hatte vollmundig behauptet, dass sie bei drei gleichzeitig auf Geigen spielenden Helene-Fischer-Songs mehr Titel als Helene selbst erkennen könne. Sie sollte Recht behalten.

Welche Aufgabe Helene in diesem Jahr übernehmen wird, ist noch streng geheim. Klar ist bislang nur, dass die 41-Jährige ein Weihnachtsmedley sowie den Song „Bald ist Weihnachten“ mit Kinderlied-Legende Rolf Zuckowski performen wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt wie ein Flitzebogen.