Helene Fischer verrät DIESES Detail über Ex Florian Silbereisen – „Weißt du, wie...“

Sie galten als DAS Traumpaar der Musikbranche: Helene Fischer und Florian Silbereisen.

Doch Schlager-Königin Helene Fischer (35) und der Moderator Florian Silbereisen (38) haben nach zehn Jahren Beziehung Ende 2018 getrennt. Beim Überraschungsbesuch beim „Schlagerbooom“ verrät Helene Fischer ein krasses Detail!

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Innige Umarmung

Helene Fischer überraschte trotz ihrer Auszeit ihren Ex Florian Silbereisen beim „Schlagerbooom“ in der Westfalenhalle in Dortmund. Unter dem Motto „Alles glitzert! Alles funkelt!“ feierte Silbereisen sein 25-jähriges Jubiläum.

Helene Fischer und Florian Silbereisen beim Schlagerboom in Dortmund. Foto: imago images

Die beiden liegen sich minutenlang in den Armen, sprechen über die Anfänge der Karriere von Helene Fischer und einem Song über Gulaschsaft. Während ihres ersten Auftritts bei „Hochzeitsfest der Volksmusik“ und auch beim „Schlagerbooom“ trällerte sie: „Denn diese Leidenschaft brennt heißer noch als Gulaschsaft.“

Das ist Helene Fischer

Helene Fischer ist 35 Jahre alt

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk in der Sowjetunion geboren.

Im Herbst 2007 ging sie das erste Mal auf Tour

Auch im TV war Fischer schon zu sehen: im Traumschiff und dem Tatort

Mit Florian Silbereisen war Helene Fischer zehn Jahre zusammen

Das Paar trennte sich im Dezember 2018

Tränen bei Florian Silbereisen

Florian Silbereisen ist sichtlich gerührt, einige Tränen fließen. Der 37-Jährige hat definitiv nicht mit Helenes Auftritt gerechnet. „Vor 10 Tagen hast du mir noch Bilder geschickt, da warst du in einem ganz anderen Land.“ Trotz Trennung sind die beiden immer noch im Kontakt. Helene Fischer verrät dieses krasse Detail ihrer Freundschaft: „Und weißt du, wie schwer es war, dir heute nicht zu schreiben?“

Der Hit „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer hielt sich 116 Wochen in den deutschen Single-Charts.

Helene und Florian können anscheinend trotz Trennung nicht voneinander lassen, schreiben sich fast täglich und tauschen Fotos aus: „Ich habe noch gedacht, da mache ich mich, glaube ich, verdächtig. Ich war hin- und hergerissen“.

Doch Florian hat nichts geahnt: „Mich hat das gerade extrem gerissen.“ Darauf kann Helene Fischer nur antworten: „Ich kenne dich gut.“

Helene Fischer und Florian Silbereisen lernten sich im TV kennen. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Ein Liebes-Comeback scheint vorerst jedoch ausgeschlossen zu sein. Schließlich ist Helene mit dem Tänzer Thomas Seitel liiert. Ob die Freundschaft zwischen Helene und Florian womöglich nur gespielt ist und was Experten dazu sagen, kannst du hier lesen! >>>

Helene Fischer und Florian Silbereisen beim Schlagerboom 2019

Wie Helene Fischer und Florian Silbereisen beim Schlagerboom in der Dortmunder Westfalenhalle miteinander interagierten, kannst du in folgendem Video sehen:

Interview mit Helene Fischer beim Schlagerboom 2019

